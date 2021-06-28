Düğünler kaç saat olacak, kaç saat sürecek 2021 son dakika? 1 Temmuz'dan sonra düğünler nasıl olacak?

Milyonlarca genç evlenmeyi bekliyor, düğün, nişan ve kına gibi törenlerin 1 Temmuz sonrası kısıtlamanın ne derecede gevşetileceğini merak ediyordu. Bir süredir kısıtlanan düğünler, 1 Haziran itibariyle çeşitli kurallar dahilinde açılmıştı. Düğünlerin süresi, yiyecek ikramı gibi konular da merak edilen unsurlardan biriydi. Nihayet tüm soruların yanıtı olan genelge geldi. İşte, detaylar...

DÜĞÜNLER KAÇ SAAT OLACAK, KAÇ SAAT SÜRECEK 2021 SON DAKİKA? 1 TEMMUZ'DAN SONRA DÜĞÜNLER NASIL OLACAK?

Milyonların heyecanla beklediği 1 Temmuz genelgesi İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlandı. Düğün, nişan, kına ve sünnet düğünü gibi organizasyonların yeni dönemde nasıl gerçekleştirileceği bildirildi. Buna göre nikah ve düğün merasimlerinde;

-Yiyecek/içecek ikramı yapılabilecek.



­-Canlı müzik dahil olmak üzere müzik yayını saat 24.00’e kadar yapılabilecek.

­-Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde yer alan “düğün sırasında sosyal mesafenin korunamayacağı oyun, dans, halay ya da gösteri yapılmamalıdır” hükmü doğrultusunda, Sağlık Bakanlığınca bu konuda yeni bir tavsiye kararı alınıncaya kadar düğün ve nikahlarda ancak fiziki mesafe kuralına aykırılık teşkil etmeyecek şekildeki oyun, dans, halay ya da gösteriler yapılabilecektir.