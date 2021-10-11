Düğünün sağdıcıyla ilişkiye girdi! Az kalsın kalp krizinden ölüyordu

Dünyaca ünlü sosyal medya mecraları arasında yer alan Reddit'te paylaşılan ilginç bir hikaye dikkatleri çekti. Bir kadın kullanıcı ismini vermek istemedi ancak başına gelenleri detaylı olarak platformda anlattı.

SAĞDIÇLA DÜĞÜNDE TANIŞTILAR

Kadın, arkadaşının düğünü esnasında sağdıçla tanıştığını ve sohbet etmeye başladıklarını belirtti. Birlikte otele gittiklerini söyleyen kadın, sonrasında da cinsel ilişkiye girdiklerini ifade etti. Fakat ilişki esnasında bir sıkıntının oluştuğunu ve kalp krizi geçirdiğini anlattı.

BİR MÜDDET HASTANEDE KALDI

Olaydan sonra tedavi altında kalan kadın, bir müddet hastanede kalmasının ardından taburcu edildi. EKG grafiklerinin normale dönmesinden sonra eski hayatına geri döndü. Doktorlar ise kendisini cinsel ilişki konusunda uyardılar.

KULLANICILAR OLDUKÇA İLGİ GÖSTERDİ

Kadının anlattığı olaylara Reddit kullanıcıları yoğun ilgi gösterdi. Paylaşım kısa süre içerisinde binlerce beğeniye ulaştı.