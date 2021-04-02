Dumping Sendromu nedir? Dumping Sendromu belirtileri nelerdir?

Dumping Sendromu karın ağrısı, çarpıntı, ishal, kusma ve kramp gibi durumlarla kendisi gösteren, mide ameliyatı sonrasında ortaya çıkan bir durumdur. Peki Dumping Sendromu nedir? Belirtileri nelerdir? Detaylar haberimizde...

DUMPİNG SENDROMU NEDİR?

Dumping Sendromu midenin tamamının alındığı veya gastrik bypass operasyonu sonrasında ortaya çıkan bir durumdur. Dumping Sendromu, midenin çok hızlı boşalması ile karakterize bir semptom olarak tanımlanabilir.

DUMPİNG SENDROMU BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bu sendroma yakalanan kişiler genellikle yemek yedikten 13-30 dakika sonra karın ağrısı, ishal, kusma, çarpıntı ve kramp gibi şikayetlerle karşılaşırlar. Bu kişilerde mide çıkışındaki kasların iptal olması sebebiyle besinlerin kontrolsüz olarak ince bağırsaklara boşalması görülür. Aniden gerçekleşen bu durum çoğunlukla şekerli yiyeceklerin tüketilmesinden sonra belirtilerini gösterir.

Mide küçültme ameliyatından sonra ortaya çıkan bu sendrom, karbonhidrat içeren besinlerin tüketilmesinin ardından karın ağrısı ve karın ağrısına eşlik eden ishal olma olarak tanımlanır. Söz konusu sendrom erken ve geç olmak üzere iki kategoriye ayrılır.

Erken Dumping Sendromunun belirtileri arasında; yemek yerken hemen tokluk hissinin oluşması, yüzün kızarması, kalp atışında hızlanma, çarpıntı, halsizlik, tat alamama, terleme ve kusma görülür.



Geç Dumping Sendromunun belirtileri arasında; açlık hissi, bilinçte yaşanan dalgalanmai şuurda yaşanan bulanıklık, titreme, halsizlik yer alıyor.