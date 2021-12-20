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  3. Dünden beri haber alınamıyordu! Mesut Durmuş'un cansız bedeni baraj gölünde bulundu

Dünden beri haber alınamıyordu! Mesut Durmuş'un cansız bedeni baraj gölünde bulundu

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Barajı'nda amatör balıkçılar su yüzeyinde bir erkek cesedi buldu. Cesedin, kendisinden haber alınamayan Mesut Durmuş'a ait olduğu belirlendi.

Dünden beri haber alınamıyordu! Mesut Durmuş'un cansız bedeni baraj gölünde bulundu

Alınan bilgilere göre amatör balıkçılar Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Barajı'nda balık tutmaya çalışırken su yüzeyinde bir erkek cesedi gördü. Daha sonra balıkçılar durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Bunun üzerine bölgeye göre  Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı dalgıçlar, cesedi sudan çıkardı.

Dünden beri haber alınamıyordu! Mesut Durmuş'un cansız bedeni baraj gölünde bulundu

DÜN AKŞAMDAN BERİ HABER ALINAMIYORMUŞ

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından ceset, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cesedin dün akşamdan bu yana haber alınamayan Mesut Durmuş'a (29) ait olduğu belirlendi.

Dünden beri haber alınamıyordu! Mesut Durmuş'un cansız bedeni baraj gölünde bulundu Dünden beri haber alınamıyordu! Mesut Durmuş'un cansız bedeni baraj gölünde bulundu Dünden beri haber alınamıyordu! Mesut Durmuş'un cansız bedeni baraj gölünde bulundu Dünden beri haber alınamıyordu! Mesut Durmuş'un cansız bedeni baraj gölünde bulundu

Tayfun Altuntaş
Editör
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