Dünden beri haber alınamıyordu! Mesut Durmuş'un cansız bedeni baraj gölünde bulundu

Alınan bilgilere göre amatör balıkçılar Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Barajı'nda balık tutmaya çalışırken su yüzeyinde bir erkek cesedi gördü. Daha sonra balıkçılar durumu güvenlik güçlerine bildirdi. Bunun üzerine bölgeye göre Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesine bağlı dalgıçlar, cesedi sudan çıkardı.

DÜN AKŞAMDAN BERİ HABER ALINAMIYORMUŞ

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından ceset, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Cesedin dün akşamdan bu yana haber alınamayan Mesut Durmuş'a (29) ait olduğu belirlendi.