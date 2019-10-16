Dünya Astsubaylar Günü nedir? Neden 17 Ekim'de kutlanıyor? Tarihçesi nasıldır?

Dünya Astsubaylar Günü arama motorlarında sıkça araştırılan konulardan birisi. Peki Dünya Astsubaylar Günü nedir? Ne zaman kutlanır? Dünya Astsubaylar Günü neden 17 Ekim'de kutlanıyor? Tarihçesi nasıldır? Tüm merak edilenler haberimizde...

DÜNYA ASTSUBAYLAR GÜNÜ NEDİR?

Birçok kurum ve kuruluşun kutlanacak günler listesinde bulunan Dünya Astsubaylar Günü, yabancı ülke Büyükelçi ve Askeri ataşelerinin, siyasi liderlerin, hükümet temsilcilerinin ve astsubayların katılımı ile her yıl geleneksel halde kutlanan bir gün olmuştur.

17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü; Dünyada ve Türkiye'de çalışan ve emekli olan astsubayların yılda bir gün de olsa kendilerini özel hissetmelerini ve tüm gayretlerini sarf ettikleri, adeta hayatlarını adadıkları mesleklerinin toplum tarafından önemsendiğini görmelerini, meslektaşlarını mesleklerine bağlılığını, kendilerine olan güvenlerin artırılmasını ve yalnız olmadıklarını hatırlatmayı amaçlamaktadır.

DÜNYA ASTSUBAYLAR GÜNÜ NEDEN 17 EKİM'DE KUTLANIYOR?

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği'nin kuruluş günü 17 Ekim 1984 olduğundan dolayı bu tarihta kutlanmaktadır.

DÜNYA ASTSUBAYLAR GÜNÜ TARİHÇESİ NASILDIR?

Derneğin Genel Başkan Yardımcısı Binici, 13 Mart 2012 yılında düzenlenen toplantıda 17 Ekim tarihlerinin Dünya Astsubaylar Günü olarak kutlanması için sunduğu teklif kabul edilmişti. Bunun üzerine ülkemizde her yıl 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü olarak kutlanıyor.

Dünya Astsubaylar Günü, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) astsubay olarak görev yaptıktan sonra emekli olan Yüksel Binici’nin girişimleri sonucunda her yıl 17 Ekim’de kutlanmaya başlandı.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde astsubay olarak görev yaptıktan sonra emekli olan Yüksel Binici’nin başlatmış olduğu çalışmalar sonucu Dünya Astsubaylar Günü olarak kabul görmüştür.

Yüksel Binici:

"Yabancı ülke Büyükelçi ve Askeri ateşelerinin, siyasi liderlerin, hükümet temsilcilerinin ve meslektaşlarımızın katılımı ile her yıl geleneksel halde kutlanan bir gün haline gelmiştir.

100 bin civarında olan Astsubay meslektaşlarımızın ve 150 bin civarında olan Emekli Astsubayların kendine ait bir günün olmaması çok büyük bir eksikliktir.

Birçok meslek gruplarının belirli günleri vardır. O günlerde meslek grupları bir araya gelerek meslekleri ile ilgili konuları görüşürler. Meslek içi sorunlarını ve mesleki gelişmelerini tüm detayları ile ele alarak çözümler üretir ve bilgi paylaşımlarında bulunurlar. Ayrıca meslektaşlar arasında iletişim geliştirilir. Birçok meslek günleri uluslararası boyutlarda da kutlanmaktadır.

Çalışanı ve emeklisi ile 250 bin civarında olan astsubayların kendine ait bir günün olmaması çok büyük bir eksiklikti. 1986 yılında mesleğime ilk başladığım günden bugüne hep içimde uhde kalmıştır. Diğer meslek gruplarının günleri kutlandığında, “Bizler neden hatırlan mıyoruz ?” demişimdir. Birçok kez sesimi duyurmaya çalıştım. Bu konuda makaleler yazdım. Emekli olduktan sonra bu konuda çalışmalarımı daha etkin bir şekilde sürdürdüm. Vatan savunmasını kendisine meslek edinmiş ve vatanı için gözünü kırpmadan canını feda eden meslektaşlarım, yılda bir gün bile olsa anılmalı ve kamuoyunda yer almalıdır.

Bugüne kadar yaptığım çalışmalarla Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği’nin (TEMAD) kuruluş günü olan 17 Ekim 1984 Tarihinin DÜNYA ASTSUBAYLAR GÜNÜ olarak anılması ve kutlanması için, kamuoyunda duyulmasını sağladım. Birçok yayın organında yer aldı. Örnek olarak, VİKİPEDİ, Özgür Ansiklopedi de 17 EKİM Tatiller ve özel günler bölümünde DÜNYA ASTSUBAYLAR GÜNÜ olarak yer almıştır. Artık birçok kurum ve kuruluşun kutlanacak günler listesinde yer almıştır.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği Genel Merkez Yönetim Kurulunun 19 Mart 2012 tarihinde yaptığı toplantıda, Basın yayın ve tanıtımdan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak yapmış olduğum teklif üzerine 17 Ekim tarihlerinin Dünya Astsubaylar Günü olarak kutlanması kararını almıştır. İlk olarak 17 Ekim 2012 tarihinde TEMAD’ın kuruluş günü aynı zamanda Dünya Astsubaylar Günü olarak kutlanmaya başlanmıştır.

Yapılan kutlamalar çerçevesinde 5 gün süren program, İlk gün Genel merkez ve tüm şube başkanlıklarımızda Anıtkabir’e ve şehir meydanlarında Atatürk anıtına çelenkler konulup, istiklal marşı okunarak başlanmıştır. Astsubay konularının ele alındığı panel, Astsubay ve eşlerinin hazırladığı resim ve fotoğraf sergisi, TEMAD Kupası At yarışları, E. Astsubay Mustafa Yıldızın Dünya bisiklet turu, Binlerce meslektaşımızın katılımı ile Anıtkabir’e Çelenk Konulması ve Büyük Ankara Yürüyüşü, Eurovision 2011 Birincisi Azerbaycanlı sanatçılar Nigar & Eldar katılımı ile büyük konser icra edilmiştir. Benzer programlarla 2013 – 2014 – 2015 yıllarında da kutlanmıştır.

Yabancı ülke Büyükelçi ve Askeri ateşelerinin, siyasi liderlerin, hükümet temsilcilerinin ve meslektaşlarımızın katılımı ile her yıl geleneksel halde kutlanan bir gün haline gelmiştir.

Yaklaşık 100 bin çalışan ve 150 bin Emekli Astsubay meslektaşlarımızın aileleri ile birlikte Bir milyonun üzerinde camiamız yılda bir gün de olsa, hayatlarını adadıkları mesleklerinin hatırlanarak kamu gündemine gelmesi ve bir arada olmaları çok önemlidir.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yapan cefakar, emektar muvazzaf ve emekli tüm meslektaşlarımın 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü’nü en içten dileklerimle kutlar, sağlıklı, mutlu ve başarılı nice yıllar dilerim."

DÜNYA ASTSUBAYLAR GÜNÜ’NÜN AMACI NEDİR?

17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü İlk olarak 2012 yılında kutlanmaya başlandı. 17 Ekim Dünya Astsubaylar Günü’nün amacı dünyada ve Türkiye’de çalışan ve emekli olan astsubayların yılda bir gün de olsa kendilerini özel hissetmelerini ve tüm gayretlerini sarf ettikleri, adeta hayatlarını adadıkları mesleklerinin toplum tarafından önemsendiğini görmelerini, meslektaşlarını mesleklerine bağlılığını, kendilerine olan güvenlerin artırılmasını ve yalnız olmadıklarını hatırlatmak.

17 Ekim 1984’de kurulan Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği’nin (TEMAD) Edirne Şubesi’nce Dünya Astsubaylar Günü kapsamında resmi tören gerçekleştirildi.

Program çerçevesinde TEMAD adına saygı duruşunda bulunulurken İstiklal Marşı da okutuldu.

Törende konuşma yapan TEMAD Edirne Şubesi Başkanı Aydın Bildiş, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde görev yapmış emekli astsubayların vatanın birliği için Türkiye’nin her köşesinde gece gündüz demeden görev yaptığına dikkat çekti.

Astsubayların millet, bayrak ve cumhuriyet sevdalısı olduğunun altını çizen Bildiş, şu ifadeleri kullandı:

“TEMAD olarak bugün milli birlik ve beraberliğimize kasteden tuzakların ve oyunların farkındayız. Din, ırk ve mezhep ayrımı yapmadan bu topraklar üzerinde yaşayan herkesi eşit ve bölünemez görüyoruz. Çünkü bizler görev süremiz içerisinde gittiğimiz ‘Barış Gücü’ görevlerinde millet olma vasfını yitirmiş, din, ırk ve mezhep ayrımı gibi emperyalist oyunlarla iç savaşlara sürüklenmiş ulusların ne durumda olduklarını bizzat yaşayarak gördük. Biz astsubay emeklilieri olarak bu oyuna hiçbir zaman gelmedik gelmeyeceğiz.”