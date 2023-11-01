Dünya Bankasından ürküten petrol fiyatı tahmini! Akar yakıt fiyatları uçuşa geçecek

Dünya bankası ekonomide yaşanan olumsuz durumların yanı sıra son olarak patlak veren İsrail Hamas savaşından sonra Petrol fiyatları ile ilgili çok korkutucu tahminde bulunarak petrol fiyatlarının uçuşa geçebileceğini duyurdu.

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Dünya Bankasından ürküten petrol fiyatı tahmini! Akar yakıt fiyatları uçuşa geçecek 1

Dünya Bankası, emtia piyasasına ilişkin üç aylık raporunda, Gazze'deki krizin tırmanması halinde petrol fiyatlarının bir şokla karşı karşıya kalabileceği ve varil fiyatının 157 dolara kadar yükselebileceği uyarısında bulundu.

Banka ayrıca savaşın devam etmesi halinde gıda fiyatlarının da artabileceğini kaydetti.

Raporda, Gazze savaşının başlamasından bu yana petrol fiyatlarının yüzde 6 arttığı, tarımsal emtia, çoğu metal ve diğer emtia fiyatlarının ise "neredeyse hiç değişmediği" kaydedildi.

Dünya Bankası, küresel petrol fiyatlarının bu yılın son üç ayında varil başına ortalama 90 dolar ve yavaşlayan ekonomik büyümenin talebi azaltmasıyla 2023 yılında ortalama 81 dolar olmasını bekliyor.

Emtia piyasasının geri kalanı için fiyatların 2025 yılında istikrara kavuşmadan önce gelecek yıl toplamda yüzde 4,1 oranında düşeceğini tahmin ediliyor.

Artan arz nedeniyle tarımsal emtiaların gelecek yıl daha ucuz olması; baz metal fiyatlarının da 2024 yılında yüzde 5 oranında düşmesi bekleniyor.

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