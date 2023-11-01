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Dünya Bankasından ürküten petrol fiyatı tahmini! Akar yakıt fiyatları uçuşa geçecek
Dünya bankası ekonomide yaşanan olumsuz durumların yanı sıra son olarak patlak veren İsrail Hamas savaşından sonra Petrol fiyatları ile ilgili çok korkutucu tahminde bulunarak petrol fiyatlarının uçuşa geçebileceğini duyurdu.
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