Dünya bu fotoğrafı konuşuyor! İsrail Cumhurbaşkanı Herzog, Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında el pençe divan durdu! O kare ortalığı salladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'u misafir etti. Törenle karşılanan Herzog, "Türkiye'ye bu karşılama için minnettarım" ifadelerini kullanırken, ikilinin toplantısı sonrası ortaya çıkan görüntüler yürek kabarttı. Herzog'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan karşısındaki el pençe divan duruşu, "Eski Türkiye'yi özleyenlere bu kare yeterli" yorumlarını da beraberinde getirdi.

DAVOS DURUŞU

İkilinin buluşma sonrası basına gönderilen fotoğraflar "Davoş duruşu"nu akıllara getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Başbakan olduğu dönem, zamanın İsrail Başkanı Perez'e hayatının dersi verdiği Davos zirvesi yeniden gündeme geldi.

Herzog'un Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşısındaki duruşu yabancı sosyal medya kullanıcıları tarafından da "Türkiye Başkan'ı Erdoğan, Herzog'u kediye çevirmiş" şeklinde yorumlandı.