Dünya bu haberle çalkalanıyor! Hindistan'da aşı skandalı! Covid-19 aşısı yerine tuzlu su enjekte ettiler

Koronavirüsle mücadele kapsamında yürütülen aşı çalışmaları devam ederken, Hindistan'dan şoke eden bir haber geldi. Dünyanın gündemine oturan skandala göre ülkede sahte aşı merkezlerinde binlerce kişiye, koronavirüs aşısı yerine tuzlu enjekte edildi.

GANJ NEHRİ'NDE YÜZEN CESETLERİN ARDINDAN İKİNCİ ŞOK

Vaka ve ölüm oranlarının baş edilemez boyutlara ulaştığı ülkede delta varyantının da yayılması ile pandemi kontrolden çıkmıştı. Ölüm oranları karşısında yetkililer çaresiz kalınca, hayatını kaybedenler Ganj Nehri kıyılarına gömüldü. Geçtiğimiz haftalarda şiddetli muson yağmurları sonrasında toprakların aşınmasıyla hayatını kaybedenler sulara karıştı ve Ganj Nehri'nde cesetler yüzmeye başladı. Dünya henüz bu skandal görüntüleri atlatamamışken, ülke bu kez de aşı skandalı ile gündeme geldi.

KORONAVİRÜSÜN YAYILMASININ ARDINDAN AŞI SAHTECİLİĞİ ÇIKTI

Hindistan'da artan vaka sayılarının ardından, aşı sahteciliği çıktı. Koronavirüsün yayılmasında sahte aşı uygulamalarının etkili olduğu düşünülüyor. Mumbai polis departmanının üst düzey yetkilisi Vishal Thakur, ülkenin batısındaki Maharashtra eyaletindeki finans merkezi Mumbai'de veya yakınında en az 12 sahte aşılama turu yapıldığını söyledi.

Thakur, "Tuzlu su kullanıyor ve enjekte ediyorlardı. Sahte aşı kampında bunu yapıyorlardı. Doktorları tutukladık. Sahte sertifikalar, şişeler, şırıngalar üreten bir hastane kullanıyorlardı” dedi.

BİNLERCE LİRALIK VURGUN YAPTILAR

Sahte aşı uygulamaları hakkında bilgi verenThakur, tahmini olarak 2 bin 500 kişiye sahte enjeksiyon yapıldığını söyledi. Ayrıca, sahte aşılama çalışmalarında dolandırıcıların büyük vurgun yaptığı ifade edilerek, toplamda 28 bin dolar (yaklaşık 242 bin lira) kazandıklarını ifade etti.

Hindistan'da yaşanan akıl almaz olay nedeniyle şimdiye kadar hile, cinayete teşebbüs, komplo kurmak gibi suçlamalarla 14 kişi tutuklandı. Thakur, soruşturmaların devam ettiğini ifade ederek daha fazla tutuklamanın olabileceğini söyledi.

MAĞDURLARIN ŞİKAYETLERİ ÜZERİNE POLİS HAREKETE GEÇTİ

Ülkede şaşkınlık yaratan olayla ilgili gerçekleştirilen bilgilendirmelerde sahte aşı uygulamalarının mayıs sonu ile haziran başı arasında gerçekleştiği vurgulandı. Öte yandan polisin soruşturması ise, aşı sertifikalarından şüphelenilmesi ve bazı mağdurların durumu polise bildirmesi ile başladı.

Mumbai'de bir avukat olan Siddharth Chandrashekhar, 24 Haziran'da bir kamu yararı davası açtı. Savcı, dolandırıcılık kurbanlarının 2 bin 500'den fazla olduğunu doğruladı. Bombay Yüksek Mahkemesi, iddiaların "gerçekten şok edici" olduğunu belirterek, eyalet ve yerel makamları "masum bireylerin gelecekte aldatılmaması için" harekete geçmeye çağırdı.