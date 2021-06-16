Dünya bunu konuşuyor! Ronaldo'dan olay hareket! Avrupa Şampiyonası sponsoruna 4 milyar dolar kaybettirdi

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, yaptığı hareketle dünya gündemine oturdu. Portekiz ile Macaristan maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında kameralar önüne geçen yıldız futbolcu, masada duran Coca-Cola şişelerini önünden alıp yan tarafına koydu.

"SU SİZE YETER"

Cristiano Ronaldo'nun basın toplantısı öncesinde Coca-Cola şişelerini önünden kaldırması şok etkisi yaratırken, Ronaldo gülümseyerek "Su için yer açtım" dedi.

Sonrasında su şişesini önüne koyan Ronaldo'nun bu hareketi sosyal medyada geniş yer buldu. Yıldız isim sonrasında suyu göstererek "Size yeter" dedi.

4 MİLYAR DOLAR KAYBETTİRDİ

Ronaldo bu davranışıyla turnuvanın sponsorlardan biri olan Coca-Cola'ya 4 milyar dolar değer kaybettirdi. Ronaldo'nun Avrupa Şampiyonası'ndaki basın toplantılarında ürün yerleştirme yöntemiyle masalarda bulundurulan Coca-Cola şişelerinin yanında konuşmayı reddetmesi kameralara yansıdı. Bu hareket sosyal paylaşım sitelerinde paylaşarak kısa sürede dünya gündemine oturdu.

Olay sonrasında İspanyol Marca gazetesi, Coca Cola'nın hisselerinin de 56.10'dan 55.22 dolara düştüğünü bildirdi. Böylelikle şirketin 242 milyar dolarlık hisseleri, 238 milyar dolara gerileyerek 4 milyar dolarlık bir değer kaybına uğradı.