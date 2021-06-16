Resmen yıllara meydan okuyor! 48'lik Defne Samyeli 18'lik kızlara yine taş çıkarttı! Kızıyla birlikte çekildiği yeni bikinili pozları nefes kesti!Kan bağışı hayat kurtarır! Tuzla'da ‘Kan Ver Can Ver’ etkinliğiBu şampiyona nefes kesti! Tuzla'da Türkiye Karting Şampiyonası heyecanıTsunami uyarısı yapıldı: Endonezya'da 5,8 büyüklüğünde deprem!Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor: Bakan Koca konuşacak! Pazar günü yasağı kalkacak mı?Kartal'da panik anları! Dev kargo gemisi kıyıya sürüklendiDevin Booker kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Hangi mevkide oynuyor? Fenerbahçe Beko'ya transfer mi oldu?16 Haziran 2021 Çarşamba Show TV yayın akışı | Cam Tavanlar yeni ölümüyle Show TV'deSon dakika | Fenerbahçe Beko, Devin Booker'u transfer etti16 Haziran 2021 Çarşamba Star TV yayın akışı | Yerli Dizi / Sinema Star TV'de
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. DÜNYA
  3. Dünya bunu konuşuyor! Ronaldo'dan olay hareket! Avrupa Şampiyonası sponsoruna 4 milyar dolar kaybettirdi

Dünya bunu konuşuyor! Ronaldo'dan olay hareket! Avrupa Şampiyonası sponsoruna 4 milyar dolar kaybettirdi

Portekiz ile Macaristan maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında kameralar karşısına geçen yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo, duran Coca-Cola şişelerini önünden alıp yan tarafa koymasıyla dünya gündemine oturdu.

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo, yaptığı hareketle dünya gündemine oturdu. Portekiz ile Macaristan maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında kameralar önüne geçen yıldız futbolcu, masada duran Coca-Cola şişelerini önünden alıp yan tarafına koydu. 

"SU SİZE YETER"

Cristiano Ronaldo'nun basın toplantısı öncesinde Coca-Cola şişelerini önünden kaldırması şok etkisi yaratırken, Ronaldo gülümseyerek "Su için yer açtım" dedi.

Sonrasında su şişesini önüne koyan Ronaldo'nun bu hareketi sosyal medyada geniş yer buldu. Yıldız isim sonrasında suyu göstererek "Size yeter" dedi.

Dünya bunu konuşuyor! Ronaldodan olay hareket! Avrupa Şampiyonası sponsoruna 4 milyar dolar kaybettirdi

4 MİLYAR DOLAR KAYBETTİRDİ

Ronaldo bu davranışıyla turnuvanın sponsorlardan biri olan Coca-Cola'ya 4 milyar dolar değer kaybettirdi. Ronaldo'nun Avrupa Şampiyonası'ndaki basın toplantılarında ürün yerleştirme yöntemiyle masalarda bulundurulan Coca-Cola şişelerinin yanında konuşmayı reddetmesi kameralara yansıdı. Bu hareket sosyal paylaşım sitelerinde paylaşarak kısa sürede dünya gündemine oturdu. 

Dünya bunu konuşuyor! Ronaldodan olay hareket! Avrupa Şampiyonası sponsoruna 4 milyar dolar kaybettirdi

Olay sonrasında İspanyol Marca gazetesi, Coca Cola'nın hisselerinin de 56.10'dan 55.22 dolara düştüğünü bildirdi. Böylelikle şirketin 242 milyar dolarlık hisseleri, 238 milyar dolara gerileyerek 4 milyar dolarlık bir değer kaybına uğradı.

Dünya bunu konuşuyor! Ronaldodan olay hareket! Avrupa Şampiyonası sponsoruna 4 milyar dolar kaybettirdi

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT