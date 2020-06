Küresel iklim, çevre sorunlarına dikkat çeken Dünya Çevre Günü her yıl 5 Haziranda kutlanıyor. Yıllar geçtikçe kitleselleşen, daha geniş bir küresel platform haline gelen Çevre Günü 100’den fazla ülkede çeşitli etkinliklerle hatırlatılmaktadır. Bu günlerde sosyal medyada sık sık Dünya Çevre Günü mesajları paylaşımları yapılmakta. İşte en güzel Dünya Çevre Günü mesajları 2020...

DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ NEDİR?

1972 yılında İsveç'in Stokholm kentinde yapılan Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı’nda alınan bir kararla, 5 Haziran günü Dünya Çevre Günü olarak kabul edildi. Dünya Çevre Günü geçtiğimiz yıl, “İnsanları doğaya bağlama” teması ile temiz bir ortamın insanlığa sağladığı temiz gıda güvenliği ve gelişmiş sağlıktan, su temini ve iklim istikrarına kadar geniş faydalara dikkat çekti.

Çevre Günü, yıllar geçtikçe kamuya ulaşan daha geniş bir küresel platform haline gelmiş olup 100'den fazla ülkede paydaşlar tarafından kutlanmaktadır. Ayrıca, çevre için pozitif bir şeyler yapmak isteyen insanların da günü olan Çevre Günü, bireysel eylemlerin bir araya gelerek gezegen üzerinde artan pozitif etki yaratılmasını sağlamaktadır.

Birleşmiş Milletler Çevre Konferansı’nda 5 Haziran gününün Dünya Çevre Günü olması kararlaştırıldı. Her yıl Birleşmiş Milletler’e üye ülkelerde 5 Haziran Dünya Çevre Günü olarak değerlendirilir.



O tarihten bu yana her 5 Haziran’da kamuoyunda çevre bilincinin artırılması, çevre sorunlarının çeşitli yönlerine dikkat çekilmesi amacıyla etkinlikler düzenleniyor.



Ülkemizde bu amaçla 1978 yılında Türkiye Çevre Sorunları Vakfı, daha sonra Çevre Müsteşarlığı kuruldu. Başbakanlığa bağlı Çevre Müsteşarlığı 5-11 Haziran tarihleri arasını Çevre Koruma Haftası olarak kabul etti.

DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ MESAJLARI

Hepimiz çevre bilinci sahibi olduğumuzda her yer cennete dönüşecektir.

Herkesin sağlıklı, temiz ve zarar görmemiş bir çevrede yaşaması dileğiyle, Dünya Çevre Günü kutlu olsun.

Çevre konusunda toplumsal duyarlılığın artarak devam etmesi, gelecek nesillere yaşanılabilir, sağlıklı, yeşil ve temiz bir dünya bırakılması temennisi ile #DünyaÇevreGünü'nüzü kutlarım.

Dünyamızı temiz ve renkli tutmak bizim elimizde!

Yeşil bir gelecek için yeşil adımlar atmak gerekir.

“Çiçekler ki, güzelliğin simgesidir; yasamın, umudun ve sevincin ifadesidir. Çiçekler ki, gönüllerin dilidir; rengarenk, burcu burcu, sevgi, ask ve hatıralarla doludur.

Çocuklarınızın geleceği için onlara daha yaşanır bir dünya bırakmak zorundasınız.

Tek değiliz. Bizden önce de bu topraklarda bir hayat vardı, bizden sonra da olacak.

2020 Dünya Çevre Günü'nde sizde sevdiklerinize mesajlar göndererek, onları çevreyi korumaya davet edebilir, küçüklere doğayı koruma bilincini aşılayabilirsiniz.

Çevrenizdeki canlıların yaşam hakkına saygı duyun, öğrenin! "Bir ulusun gerçek zenginliği, ağaç örtüsüyle ölçülebilir"

Güzellik de çirkinlik de Yaşatmak da katletmek de bizim elimizde...

“Kirli çevre insanin ruhunu kirletir, kirli ruhlar çevreyi kirletir.”

Yarının doğası bugünden yaratılır.

Toprağın dostlara ihtiyacı vardır; ona dostça davranalım!

Orman yurdun öz evladı ormansız yok dünya tadı." (Aşık Veysel)

Doğayı sev ve koru, önce kendin için!

Yaşamak! Bir ağaç gibi tek ve hür ve bir orman gibi kardeşçesine bu hasret bizim!

DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ SÖZLERİ

"Doğa! En küçük bir çaba harcamadan ve mükemmel bir kusursuzlukla en basit maddeden son derece farklı şeyler yaratıyor; hepsinin üzerine de ince bir tül örtüyor. Yarattığı her bir parçanın kendine has özellikleri, her bir durumun ayrı açıklaması var ama sonuçta hepsi birlikte bir bütünü oluşturuyorlar." (Goethe)

- "Doğaya hoyratça davranan toplumlara da insanlar arasındaki ilişkiler de hoyratça oluyorlar." (John Bennet)

- "Yeryüzü basitçe insanoğlu için bir erzak deposu ve çöp kutusu değildir. Yeryüzünün felaketimiz pahasına gözardi ettiğimiz kendi gereksinimleri ve dinamiği vardır."(Mary Mellor)

- "Bir nokta açıktır: Dünyamız emin ellerde değildir " Yeni dünya düzeni" yeryüzünü ölüme mahkum etmiştir" (Peter F Drucker)

- "Bir ulusun gerçek zenginliği, ağaç örtüsüyle ölçülebilir" (Richard St Barbe Baker)

DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ ÖNEMİ

5 Haziran Dünya Çevre Günü, doğaya duyulan derin sevginin dile getirildiği, Birleşmiş Milletler'in (BM) çevre alanında dünya çapındaki farkındalığı ve faaliyetleri desteklemek için kullandığı temel araçlarından biridir.

DÜNYA ÇEVRE GÜNÜ İÇİN NE YAPABİLİRİZ?

Akar ve durgun sular, atıklar ile kirletilmemeli,

Biriken çöpler hemen kaldırılmalı,

Zararlı hayvanların, böceklerin özellikle, karasinek ve sivrisineklerin üreyip çoğalmaları engellenmeli,

Kanalizasyon borularındaki patlamalar hemen ilgililere bildirilmeli.

Yakıtların tam yakılması sağlanmalıdır. Böylece hem enerji kaybı, hem de hava kirliliği önlenmiş olur.

Doğal çevrenin kirletilmesi yasalarımıza göre suçtur. Bu suçu işleyenlere para ve hapis cezaları verilir.



Doğal çevre bizim çevremizdir. Biz doğayı korudukça doğa da bizleri korur. Havaya, suya, toprağa karışan kimyasal atıklar doğayı etkiliyor. Bu atıkların çoğalması insan sağlığını bozuyor.



Kısaca çevre sorunları, sağlımızla yakından ilgili bir konudur.



Bulunduğumuz yeri kirletmeyelim. Doğal çevrenin güzelliklerini korumak hepimizin görevidir. Bu konuda girişilen çalışma ve çabalara katılalım. Soluduğumuz havanın, içtiğimiz ve kullandığımız suların, bulunduğumuz yerin temiz olmasını istiyorsak çevre kirliliğine engel olalım. Sağlımıza uygun bir çevrede yaşamak için doğal çevremizi koruyalım!..