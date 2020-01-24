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  3. Dünya diken üstünde! Yeni tip koronavirüs şimdi de Nepal'de ortaya çıktı

Dünya diken üstünde! Yeni tip koronavirüs şimdi de Nepal'de ortaya çıktı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) Nepal'de bir kişide görüldü.

Dünya diken üstünde! Yeni tip koronavirüs şimdi de Nepal'de ortaya çıktı 1125

Nepal Sağlık Bakanlığından konuya ilişkin açıklama yapıldı.