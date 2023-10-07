Dünya esir alınırken etrafa gülücükler saçan İsrailli kadını konuşuyor!

Bu sabah El Kassam Tugayı İsrail'e "Aksa Tufanı" adını verdiği büyük operasyon başlattı. Kassam tugayına bağlı askerlerin İsrail sınırlarını aşarak girdiği bir şehirde İsraili kadını esir aldı. O kadının esir alındığı sırada çekilen görüntüler ise dünyanın gündemine oturdu.

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Dünya esir alınırken etrafa gülücükler saçan İsrailli kadını konuşuyor!

El Kassam Tugayı İsrailli bir kadını daha esir aldı. Gazze'ye götürülen genç kadının bu esnada kendisini görüntüleyenlere mutlu tavırlar sergilemesi dikkatlerden kaçmadı. Görüntü kısa sürede viral oldu.

İsrail-Gazze hattında tansiyon yükseldi.

İsrail'in farklı noktaları, Gazze'den ateşlenen roketlerle hedef alındı. Saldırıda çok sayıda kişi yaşamını yitirirken bölgeden yeni görüntüler de gelmeye devam ediyor.

GÜLÜMSEYEREK ESİR OLDU

Gelen bir görüntüde el-Kassam Tugayları tarafından esir alınan bir kadının tavırları dikkat çekti. Olayın ciddiyetinin farkında olmadığı gözlenen kadının o esnada gülümsemesi dikkat çekti.

O anları izleyen bazı sosyal medya kullanıcıları ise "Sanırım olup biteni kamera şakası sanıyor" yorumunda bulundu.

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