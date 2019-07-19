Dünya Fenerbahçeliler Günü Sözleri | Dünya Fenerbahçeliler Günü Mesajları

Bugün Dünya Fenerbahçeliler Günü olması vesilesiyle pek çok taraftar, bugünü kutlayacak Dünya Fenerbahçeliler Günü ile ilgili sözler arıyor. Hatta bu mesaj kutlamalarına Galatasaraylı taraftaralrdan dahil olan bile var. işte sizin için derlediğimiz Dünya Fenerbahçeliler Günü mesajları ve Dünya Fenerbahçeliler Günü sözleri...

Dünya Fenerbahçeliler günü, Fenerbahçe camiası, taraftarları tarafından kuruluş yılına ithafen her sene 19 Temmuz'da (19.07) kutlanıyor. Sarı lacivertli taraftarlar, gönül verdikleri kulübün bu önemli gününde, Dünya Fenerbahçeliler Günü'nde sosyal medyada kutlama mesajları yayınlıyor. Peki ne zaman, nasıl başladı Dünya Fenerbahçeliler günü kutlaması. Haberimizde bugün için özel hazırlanmış Dünya Fenerbahçeliler Günü mesajları bulabilir ve siz de arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz.

DÜNYA FENERBAHÇELİLER GÜNÜ NEDİR?

Fenerbahçe'nin kuruluşu resmi olarak 1907 olarak geçmektedir. Fakat tarihinde ilk kuruluş yılı olarak 1899'dur. O zamanlar adı Black Stockings FC'dir. Bu kulubü kuranlar ile Fenerbahçe'yi kuranlar aynı kişilerdir. Black Stockings kapandıktan sonra bu sefer 1902'de Kadıköy Kulubü olarak kurulur. Yine kapanmak zorunda kalınmasından sonra 1907'de şimdiye kadar uzanan Fenerbahçe Spor Kulubü 1907'de kurulur.

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kurucuları ise Nurizade Ziya Bey, Ayetullah Bey ve Necip Bey'dir. İstanbul'un Kadıköy ilçesinde kurulmuştur. Kulübün adı oturdukları semtten esinlenerek Fenerbahçe yapılmıştır. Formalarındaki renkleri ise Fenerbahçe'deki papatyanın renklerinden yani sarı ile beyazdan oluşması kararlaştırılmıştır. Kulubün renkleri 1909 yılında sarı-beyazdan sarı-laciverte dönüştürülmüştür.

1907 yılında kurulan Fenerbahçe'de her yıl '19 Temmuz' tarihi "Dünya Fenerbahçeliler Günü" olarak kutlanır. Bu tarihte kulüp, dernekler ve taraftarlar özel etkinlikler düzenler. Bu kutlamalar, 2002 yılında başladı.

DÜNYA FENERBAHÇELİLER GÜNÜ MESAJLARI

Bugün Dünya Fenerbahçeliler Günü olması vesilesiyle pek çok taraftar, bugünü kutlayacak Dünya Fenerbahçeliler Günü ile ilgili sözler arıyor. Hatta bu mesaj kutlamalarına Galatasaraylı taraftaralrdan dahil olan bile var. işte sizin için derlediğimiz Dünya Fenerbahçeliler Günü mesajları ve Dünya Fenerbahçeliler Günü sözleri...

Babam ne olursan ol şerefinle yaşa kızım dedi. O gün bu gündür Fenerbahçeliyim! 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun.

Gülersem sevincim, ağlarsam gözyaşım, ölürsem toprağım ol Fenerbahçem. 19.07 Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun.

Bir sevdaysa hayatı anlamlı kılan, sonsuza dek sarı-lacivert o zaman! Hepimizin 19.07 Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun,

Herkes diyor ki "okuyun da adam olun", Fenerbahçeliyiz bundan büyük adamlık mı olur! 19.07 Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun.

Dünya Fenerbahçeliler günü mesajları: 19.07 Dünya Fenerbahçeliler günü nedir?

Bu dünyada her şey yalan, bir tek gerçek sensin inan. Yolun sonu ölüm olsa, vazgeçmem ben bu sevdadan. Hepimizin 19.07 Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun.

Her zaman seninle geldik her yere.. Gönül verdik biz bu renklere! Seninle cehennem cennet bize, öl de ölelim Fenerbahçe! 19.07 Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun.

1907'de doğdu aşkımız, sarı lacivert renkleri oldu şarkımız, sporun her dalında bizim sanımız, hiç bitmedi bitmeyecek bizim aşkımız! 19.07 Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun.

Sarı Lacivert renklere gönül vermiş milyonların, 19.07 Dünya Fenerbahçeliler Günü kutlu olsun!

Dünya Fenerbahçeliler günü mesajları: 19.07 Dünya Fenerbahçeliler günü nedir?

Tüm Fenerbahçelilerin 19.07 Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun

Babadan emanet, evlada miras bu sevda. Dünya Fenerbahçeliler Günü'müz kutlu olsun..

Bir sevdaysa hayatı anlamlı kılan, sonsuza dek sarı-lacivert o zaman! Hepimizin 19.07Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun

Her şeyden geçtim ama bir senden vazgeçemem Dokunulmazımsın benim yüreğime hükmedemem Güneşimi kaybettim günlerime doğman gerek Yaşama tutunmam için şampiyon olman gerek Dünya Fenerbahçeliler Günü müz kutlu olsun

Dünya Fenerbahçeliler günü mesajları: 19.07 Dünya Fenerbahçeliler günü nedir?

Babam ne olursan ol şerefinle yaşa kızım dedi.. O gün bu gündür Fenerbahçe'm! 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun

Kaderimiz yazılmış seninle F E N E R B A H Ç E Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun

Benim sana olan sevgim bi Baba Mirası ve bu Miras nesilden nesile devam edicek Şanlı TakımımFenerbahçeliler günü kutlu olsun

Fenerbahçe Cumhuriyeti'nden korkmadılar, ölümden korktukları kadar.19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun

Herkes diyor ki "okuyun da adam olun" fenerbahçeliyiz bundan büyük adamlık mı olur! 19.07Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun

DÜNYA FENERBAHÇELİLER GÜNÜ İLE İLGİLİ SÖZLER

Hayatta Fenerbahçe'den başka hiçbir şeyi olmayan ben, hayatta Fenerbahçe'den başka herşeyi olana acırım. 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun

Her zaman senle geldik heryere.. Gönül verdik biz bu renklere! Seninle cehennem cennet bize, öl de ölelim Fenerbahçe! 19.07Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun

Seviyorum seni, her zerreni. Bazen sinir, bazen keder, bize her gün Fener.. Dünya Fenerbahçeliler Günü kutlu olsun.

Sana söz yine baharlar gelecek. Dünya Fenerbahçeliler Günü'müz kutlu olsun!

Küçük bir çocukken büyülendim heybetinden. Sen FENERBAHÇE gündüzümdesin gecemdesin Dünya Fenerbahçeliler Günü'müz kutlu olsun!

Dokunulmazımsın benim yüreğime hükmedemem . SEN ÇOK YAŞA FENERBAHÇE ! Dünya Fenerbahçeliler Günü'müz kutlu olsun!

Bir ömür formanı sırtımda sevdanı kalbimde taşıyacağım! Dar ağacında olsak bile son sözümüz FENERBAHÇE olacak. Dünya Fenerbahçeliler Günü'müz kutlu olsun!

Doğduğun günden beri, gönül verdik biz sana Adınla, tarihinle EFSANESİN KANARYA. Dünya Fenerbahçeliler Günü'müz kutlu olsun!

FENERBAHÇE'NİN TARİHİ

Bugün Dünya Fenerbahçeliler Günü olması vesilesiyle pek çok taraftar, bugünü kutlayacak Dünya Fenerbahçeliler Günü ile ilgili sözler arıyor. Hatta bu mesaj kutlamalarına Galatasaraylı taraftaralrdan dahil olan bile var. işte sizin için derlediğimiz Dünya Fenerbahçeliler Günü mesajları ve Dünya Fenerbahçeliler Günü sözleri...

Deniz öğrencisi Fuat Hüsnü Kayacan’ın, 1899 yılında Fenerbahçe Stadı’nın bulunduğu mekanda Reşat Denyal ve Mehmet Ali ile dile getirdikleri Futbol takımı kurabilme hayali, Black Stockings FC kurulmasına sebep olmuştur. Fakat daha sonra, kulüp monarşi rejiminin engellenmesini önlemek amacıyla hemen dağıtılmıştır.

Bir kaç gencin de katılımıyla aynı isimler, 1902 senesinde bu kez Kadıköy Futbol Kulübü adı altında toplanmıştır. Ancak daha sert baskı bu girişimi de engellemiştir.

1907 yılının bir bahar gününde gene bir maç dönüşü Ziya, Ayetullah ve Necip, Fenerbahçe Futbol Kulübü’nü bir daha kapatılmamak üzere kurmuştur.

Fenerbahçe Futbol Kulübü’nün ilk yönetim kurulu şöyledir: Ziya Bey "Başkan", Ayetullah Bey "Genel Sekreter" ve Necip Bey de "Genel Kaptan ve Veznedar"dır.

1909 yılında kulübün adı Fenerbahçe Spor Kulübü olarak değişmiş, renkleri de sarı-beyazdan bugünkü rengi olan sarı-laciverde çevrilmiştir. 1909-1911 yılları Fenerbahçe için çok zor geçmiş, bir ara dağılma noktasına bile gelinmiştir ancak Elkatipzade Mustafa adlı üye, kulübü kurtaran kişi olmuştur. St. Joseph, Robert College ve Kadıköy Numune Mektebi’nden toplanılan genç futbolcularla, kulübün genç takımları kurulmuş, bir nevi alt yapısı oluşturulmuştur. Bu atılım, başarısız geçen 2 yılın ardından Fenerbahçe’ye hiç yenilmeden ilk şampiyonluğunu getirmiştir.

Balkan Savaşı nedeni ile yapılmayan 1912-1913 lig maçlarından sonra üst üste ve yenilmeden kazanılan 2 şampiyonluk, Fenerbahçe camiasını oluşturmaya başlamıştır. Fenerbahçe aynı zamanda 1914 senesinde tertiplenen Genç takımlar şampiyonluğunu da kazanmış ve 10 yıl içinde en çok şampiyonluk kazanmış takım olma unvanını alarak İngilizler tarafından verilen tarihsel şilti almaya hak kazanmıştır.

Kurucular: Nurizade Ziya Songülen Bey, Osmanlı Bankası memurlarından Ayetullah Bey, Bahriye Mektebi talebesi Necip Okaner Bey, Hintli namıyla anılan Asaf Beşpınar Bey ve Enver Yetiker tarafından kurulmuştur.

İlk Başkan: Nurizade Ziya Songülen

Renkleri: Sarı Lacivert

Amblem: Fenerbahçe Kulübü’nün ilk amblemi, Fenerbahçe burnundaki ışık saçan beyaz feneri, renkleri ise sarı ile beyaz olmuştu. Ancak, kulüp mensupları bunu tatminkar bulmadıkları gibi, anlam bakımından da içinde bulunulan monarşi rejimini tehdit edici sayılabileceği endişesi ile kısa sürede iptal etti. 1910 yılında Fenerbahçeliler arasında resim çizmede maharetiyle tanınan futbolcu solaçık Hikmet (Topuz)’in çizdiği (bugünkü) amblem ise herkesin beğenisini kazandı ve kabul edilerek bugünlere kadar da ulaştı. Sarı ve lacivert ağırlık içinde olmak üzere 5 renkten oluşan amblem ve şu anlamları taşımaktaydı; "Fenerbahçe Spor Kulübü 1907" yazılı beyaz yuvarlak çerçeve, temizlik ve açık yüreklilik ifadesiydi. Kırmızı fon ise, safiyet ve Fenerbahçeliler arasındaki sevgi ve bağlılığı belirtirken bu arada Türk Bayrağını da sembolize etmekte, ortadaki sarı renk Fenerbahçe için duyulan gıpta ve kıskançlığı, kalp şeklindeki lacivert renk asaleti temsil etmekteydi. Sarı lacivert renkler içinde yükselen palamut dalı Fenerbahçelilik güç ve kudretini sembolize etmekte, yeşil renk ise yükselen bu kudret için başarının gerekli olduğunu açıklamaktaydı. Böylece "milli renkler arasında doğan Fenerbahçe"nin, sarı ile lacivert renkler beraberindeki bu amblemi üyelerce de kabul gördüğünden, klişesi İngiltere’ye Manchester şehrine yollanmış ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nün bugünkü rozeti olarak ilk kez 1910 yılında yaptırılmıştı.

Rozet; 1929 yılından itibaren üzerindeki eski Türkçe harfleri yeni Türkçe harflere bırakmış ve manada önemli etki yapmayacak ufak tefek değişikliklerle de günümüze kadar aynı şekli muhafaza ederek gelmiştir.

YENİ FORMALAR DÜNYA FENERBAHÇELİLER GÜNÜ'NDE TARAFTARLA BULUŞACAK

Bugün Dünya Fenerbahçeliler Günü olması vesilesiyle pek çok taraftar, bugünü kutlayacak Dünya Fenerbahçeliler Günü ile ilgili sözler arıyor. Hatta bu mesaj kutlamalarına Galatasaraylı taraftaralrdan dahil olan bile var. işte sizin için derlediğimiz Dünya Fenerbahçeliler Günü mesajları ve Dünya Fenerbahçeliler Günü sözleri...

Fenerbahçe'nin 2019-2020 sezonunda giyeceği, Adidas tarafından hazırlanan formaların tanıtımı, Fenerbahçe Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde düzenlenen özel bir davetle yapıldı. Düzenlenen davete Fenerbahçe futbol takımı da ekip olarak katıldı. Sarı-lacivertli takımın formaları 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler gününde taraftarlar ile buluşacak.

Forma tanıtımının ardından konuşan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, "Eskiden her şeyi daha rahat esnek yapıyorduk ama bir çok sınırlar içinde yapıyoruz. Bunun iyi tarafı da var kötü tarafı da. İyi tarafı 20-21 sezonun formalarını dizayn ettik çok güzel formalar geliyor. Bu senenin formalarında da radikal düşünceler gerçekleştirdik. Çubukluya bambaşka bir anlam verdik. İlk defa böyle şeyler yapıyoruz. Beğenen beğenmeyenler var. Göreceksiniz zamanla gözünüz daha çok alışacak. Başarılarımız arttıkça satışlarımız artar. Geçen sene enteresan bir yıldı sezon olarak bakarsak satış açısından bizim mağazalarımızda satılan 260 bin Adidas'ta satılan 70 binle 330 binle tarihimizin ikinci en iyi satışını yaptık" ifadelerini kullandı.

"19 TEMMUZ FENERBAHÇELİLER İÇİN ÖZEL BİR GÜN"

19 Temmuz'un Fenerbahçeliler için özel bir gün olduğuna dikkat çeken Ali Koç, "Yarın 19 Temmuz Fenerbahçeliler için özel bir gün. Dünyanın dört bir yanında Fenerbahçe'nin renklerini, bayrağını taşıyan taraftarlarımız için önemli bir gün. Fenerbahçe camiası olarak kendimizi ayrıcalıklı görüyoruz. Biz tribünlerde, gerektiği zaman salonlarda iyi günde, kötü günde zor şartlarda ne olursa olsun Fenerbahçe'ye fedakarlıkla, aidiyet duygusuyla destekleyen bir yapıya sahibiz" dedi.

"BU SENE ÇOK FARKLI OLACAK"

Sıkıntılı bir yılı geride bıraktıklarını dile getiren Koç, "Bizi her anlamda sınayan bir yıl geçirdik. Bu sene çok farklı olacak. yeni sezon planlamamızın çoğunluğunu tamamladık. 2-3 transferimiz kaldı. Yeni oyunculara hoş geldin diyorum. Eski kaptanımız yeni kaptanımız Emre Belözoğlu da aramıza katıldı. Allahyar'ı unutmadım. İsmini telaffuz ederken dikkat etmek lazım. Allahyar ile ilgili bir şeyi garanti söyleyebilirim. İsminden dolayı statta kötü bir muamele görmeyeceğine eminim. Allah yar ve yardımcımız olsun" şeklinde konuştu.

Dünya Fenerbahçeliler Günü sözleri! 19.07 Dünya Fenerbahçeliler günü resimli mesajlar

Dünya Fenerbahçeliler Günü sözleri, mesajları arama motorunda yoğun olarak aranıyor. 19 Temmuz 19.07'yi temsil ettiği için Dünya Fenerbahçeliler Günü olarak yıllardır kutlanıyor. Bu özel günde milyonlarca Fenerbahçe taraftarı takımının yanında olarak, takımına destek veriyor. Fenerbahçeli taraftarlar bugünde güzel sözler , resimli mesajlar paylaşmak istiyor. Dünya Fenerbahçeliler Günü sözlerine, 19.07 Dünya Fenerbahçeliler günü resimli mesajlarına haberimizden ulaşabilirsiniz..

Dünya Fenerbahçeliler Günü sözleri, Fenerbahçeli taraftar tarafından merak ediliyor. Fenerbahçelilere özgü bir gün olan Dünya Fenerbahçeliler Günü, her yıl 19 Temmuz'da kutlanıyor. Gerek sosyal medya hesaplarından gerekse yapılan çeşitli organizasyonlarla kutlanan bu özel günde büyük bir dayanışma örneği sergileniyor. Biz de sizler için Dünya Fenerbahçeliler Günü sözleri, resimli mesajlarını derledik..

DÜNYA FENERBAHÇELİLER GÜNÜ SÖZLERİ VE MESAJLARI

Bugün Dünya Fenerbahçeliler Günü olması vesilesiyle pek çok taraftar, bugünü kutlayacak Dünya Fenerbahçeliler Günü ile ilgili sözler arıyor. Hatta bu mesaj kutlamalarına Galatasaraylı taraftaralrdan dahil olan bile var. işte sizin için derlediğimiz Dünya Fenerbahçeliler Günü mesajları ve Dünya Fenerbahçeliler Günü sözleri...

19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler Günü kutlu olsun.

Biz herkes gurur duyduğunda değil herkes suçlandığında fenerbahceliydik herkesin 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu mutlu olsun.

19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun.Hayatta Fenerbahçe’den başka hiçbir şeyi olmayan ben, hayatta Fenerbahçe’den başka herşeyi olana acırım.

Tüm Fenerbahçelilerin 19.07 Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun.

19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun.. Fenerbahçeli olmak yürek ister bu yüreği taşımak ağır bir yüktür ben ise bu yük altında ezilmeye razı bir Fenerbahçeliyim.

Babam ne olursan ol şerefinle yaşa kızım dedi. O gün bu gündür Fenerbahçeliyim! 19 Temmuz 2019 Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun.

Gülersem sevincim, ağlarsam gözyaşım, ölürsem toprağım ol Fenerbahçem. 1907 Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun.

Bir sevdaysa hayatı anlamlı kılan, sonsuza dek sarı-lacivert o zaman! Hepimizin 1907 Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun,

19.07 Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun.. Herkes diyor ki “okuyun da adam olun”, Fenerbahçeliyiz bundan büyük adamlık mı olur!

Hepimizin 19.07 Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun.. Bu dünyada her şey yalan, bir tek gerçek sensin inan. Yolun sonu ölüm olsa, vazgeçmem ben bu sevdadan.

Her zaman seninle geldik her yere.. Gönül verdik biz bu renklere! Seninle cehennem cennet bize, öl de ölelim Fenerbahçe! 19.07 Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu mutlu olsun.

1907’de doğdu aşkımız, sarı lacivert renkleri oldu şarkımız, sporun her dalında bizim sanımız, hiç bitmedi bitmeyecek bizim aşkımız!

Dünya döndükçe sürecek kalpleri hep titretecek dillerden hiç düşmeyecek FENERBAHÇE! Dünya Fenerbahçeliler Günü kutlu olsun!

Herkez diyor ki “okuyun da adam olun” fenerbahçeliyiz bundan büyük adamlık mı olur! 19 . 07 Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun

Seviyorum seni, her zerreni. Bazen sinir, bazen keder, bize her gün Fener.. Dünya Fenerbahçeliler Günü kutlu olsun.

Çubukluya aşık milyonların Dünya Fenerbahçeliler Günü kutlu olsun!

Hayatta Fenerbahçe’den başka hiçbir şeyi olmayan ben, hayatta Fenerbahçe’den başka herşeyi olana acırım. 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun

Tüm Fenerbahçelilerin 19.07 Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun.

1907’de doğdu aşkımız, sarı lacivert renkleri oldu şarkımız, sporun her dalında bizim sanımız, hiç bitmedi bitmeyecek bizim aşkımız! 19.07 Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun.

Bir babanın evladına verecek en güzel miras evladını Fenerbahçeli yapmasıdır… Teşekkürler baba… Dünya Fenerbahçeliler Günü kutlu olsun!

Gülersem sevincim, ağlarsam gözyaşım, ölürsem toprağım ol Fenerbahçem. 19 . 07 Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun

DÜNYA FENERBAHÇELİLER GÜNÜ MESAJLARI!

Başkanından hocasına, futbolcusundan basketbolcusuna, malzemecisinden amigosuna, şanlı taraftarından cihanın dört bir yanındaki milyonlarca sevdalısına Dünya Fenerbahçeliler Günü kutlu olsun.

Canlar, Yılmazlar, Lefterler geldi, Cemil, Ziya, Selçuk, Alparslan, Osman Oğuz, Aykut, Rıdvan, Engin ve niceleri! Bitmez Fener efsaneleri! Dünya Fenerbahçeliler Günü kutlu olsun

Sevdim seni bir kere, başkasını sevemem! Deli diyorlar bana; Desinler değişemem, desinler değişemem. Dünya Fenerbahçeliler Günü kutlu olsun

Dün, bugün, yarın… gururla! İyi ki Fenerbahçeliyiz Dünya Fenerbahçeliler Günü kutlu olsun!

Sarı Lacivert renklere gönül vermiş milyonların, Dünya Fenerbahçeliler Günü kutlu olsun!

Şerefinle, şanlı tarihinle en büyüksün FENERBAHÇE. Dünya Fenerbahçeliler Günü kutlu olsun

1907 DÜNYA FENERBAHÇELİLER GÜNÜ EN GÜZEL SÖZLER!

Bugün Dünya Fenerbahçeliler Günü olması vesilesiyle pek çok taraftar, bugünü kutlayacak Dünya Fenerbahçeliler Günü ile ilgili sözler arıyor. Hatta bu mesaj kutlamalarına Galatasaraylı taraftaralrdan dahil olan bile var. işte sizin için derlediğimiz Dünya Fenerbahçeliler Günü mesajları ve Dünya Fenerbahçeliler Günü sözleri...

Gülersem sevincim, ağlarsam gözyaşım, ölürsem toprağım ol Fenerbahçem.

Bir sevdaysa hayatı anlamlı kılan, sonsuza dek sarı-lacivert o zaman! Hepimizin 19.07 Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun,

Herkes diyor ki “okuyun da adam olun”, Fenerbahçeliyiz bundan büyük adamlık mı olur!

Babam ne olursan ol şerefinle yaşa kızım dedi.. O gün bu gündür Fenerbahçe’m!

Kaderimiz yazılmış seninle F E N E R B A H Ç E Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun.

Fenerbahçe Cumhuriyeti’nden korkmadılar, ölümden korktukları kadar. 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun

Sarı Lacivert renklere gönül vermiş milyonların, Dünya Fenerbahçeliler Günü kutlu olsun! 19.07

Tüm Fenerbahçelilerin 19.07 Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun

Babadan emanet, evlada miras bu sevda. Dünya Fenerbahçeliler Günü’müz kutlu olsun..

Bir sevdaysa hayatı anlamlı kılan, sonsuza dek sarı-lacivert o zaman! Hepimizin 19 . 07 Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun

Her şeyden geçtim ama bir senden vazgeçemem Dokunulmazımsın benim yüreğime hükmedemem Güneşimi kaybettim günlerime doğman gerek Yaşama tutunmam için şampiyon olman gerek Dünya Fenerbahçeliler Günü müz kutlu olsun

Babam ne olursan ol şerefinle yaşa kızım dedi.. O gün bu gündür Fenerbahçe’m! 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun

Kaderimiz yazılmış seninle F E N E R B A H Ç E Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun

Benim sana olan sevgim bi Baba Mirası ve bu Miras nesilden nesile devam edicek Şanlı Takımım Fenerbahçeliler günü kutlu olsun

⇒⇒⇒⇒ Fenerbahçe Sözleri Kısa Ve Öz ⇐⇐⇐⇐

Gülersem sevincim, ağlarsam gözyaşım, ölürsem toprağım ol Fenerbahçem. 19 . 07 Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun

1907 marşı 1907’de doğdu aşkımız, sarı lacivert renkleri oldu şarkımız, sporun her dalında bizim sanımız, hiç bitmedi bitmeyecek bizim aşkımız! 19 . 07 Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun https://www.kalptensozler.com/dunya-fenerbahceliler-gunu-mesajlari.html

Fenerbahçe Cumhuriyeti’nden korkmadılar, ölümden korktukları kadar. 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun

Herkez diyor ki “okuyun da adam olun” fenerbahçeliyiz bundan büyük adamlık mı olur! 19 . 07 Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun

Hayatta Fenerbahçe’den başka hiçbir şeyi olmayan ben, hayatta Fenerbahçe’den başka herşeyi olana acırım. 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun

Her zaman senle geldik heryere.. Gönül verdik biz bu renklere! Seninle cehennem cennet bize, öl de ölelim Fenerbahçe! 19 . 07 Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun

Seviyorum seni, her zerreni. Bazen sinir, bazen keder, bize her gün Fener.. Dünya Fenerbahçeliler Günü kutlu olsun.

Biz herkes gurur duyduğunda değil herkes suçlandığında fenerbahceliydik 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun

Bu dünyada her şey yalan, bir tek gerçek sensin inan. Yolun sonu ölüm olsa, vazgeçmem ben bu sevdadan. Hepimizin 19 . 07 Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun

Fenerbahçeli olmak yürek ister bu yüreği taşımak ağır bir kalptensozler.com yüktür ben ise bu yük altında ezilmeye razı bir Fenerbahçeliyim! 19 Temmuz Dünya Fenerbahçeliler günü kutlu olsun

Çubukluya aşık milyonların Dünya Fenerbahçeliler Günü kutlu olsun!

Bugün Dünya Fenerbahçeliler Günü olması vesilesiyle pek çok taraftar, bugünü kutlayacak Dünya Fenerbahçeliler Günü ile ilgili sözler arıyor. Hatta bu mesaj kutlamalarına Galatasaraylı taraftaralrdan dahil olan bile var. işte sizin için derlediğimiz Dünya Fenerbahçeliler Günü mesajları ve Dünya Fenerbahçeliler Günü sözleri...

Bir babanın evladına verecek en güzel miras evladını Fenerbahçeli yapmasıdır… Teşekkürler baba… Dünya Fenerbahçeliler Günü kutlu olsun!

Dünya döndükçe sürecek kalpleri hep titretecek dillerden hiç düşmeyecek FENERBAHÇE! Dünya Fenerbahçeliler Günü kutlu olsun!

Sevmeyi bir gün sananlara inat Hediyemizdir sana adanmış bu hayat. Fenerbahçeliler Günü kutlu olsun!

Dünya Fenerbahçeliler Günü Allahım şükürler olsun ki Fenerbahçe liyim

Her şeye göğüs gerebilmektir Fenerbahçeli olmak. Fenerbahçeliler Günü kutlu olsun!

Bir galatasaraylı olarak ezeli ve ebedi dostumuz ve rakibimiz Fenerbahçeliler Günü kutlu olsun!

Dilimde şarkıların gündüz gece deli gibi aşığız FENERBAHÇE! Fenerbahçeliler Günü kutlu olsun!

Dün, bugün, yarın… gururla! İyi ki Fenerbahçeliyiz Dünya Fenerbahçeliler Günü kutlu olsun!

Sana söz yine baharlar gelecek. Dünya Fenerbahçeliler Günü’müz kutlu olsun!

Küçük bir çocukken büyülendim heybetinden. Sen FENERBAHÇE gündüzümdesin gecemdesin Dünya Fenerbahçeliler Günü’müz kutlu olsun!

Dokunulmazımsın benim yüreğime hükmedemem . SEN ÇOK YAŞA FENERBAHÇE ! Dünya Fenerbahçeliler Günü’müz kutlu olsun!

Bir ömür formanı sırtımda sevdanı kalbimde taşıyacağım! Dar ağacında olsak bile son sözümüz FENERBAHÇE olacak. Dünya Fenerbahçeliler Günü’müz kutlu olsun!

Doğduğun günden beri, gönül verdik biz sana Adınla, tarihinle EFSANESİN KANARYA. Dünya Fenerbahçeliler Günü’müz kutlu olsun!

Seni seviyorum lan var mı ötesi Dünya Fenerbahçeliler Günü’müz kutlu olsun!

Yürüyoruz biz yürüyoruz kol kola kardeşlerimizle bu bayrağın altında çalsın davullar uyansın tüm türkiye inlesin sokaklar şampiyon fener diye yağmurun tadı meşalenin kokusu kadıköy’ ün boğası oooo oooooooo işte geliyor bu alemin kralı Dünya Fenerbahçeliler Günü’müz kutlu olsun!

Bu sene Ali Koç Başkanımızla aza kanaat Ederek,gençleri destekleyerek Güzel bir yıl geçirmek ümidiyle Dünya Fenerbahçeliler Günü’müz kutluyorum

Gönlüm Bir Sevdanın Peşine Düşmüş Aklı Yok Fikri Yok Deli Misali… Dünya Fenerbahçeliler Günü müz kutlu olsun!

Seviyorum seni, her zerreni. Bazen sinir, bazen keder, bize her gün Fener.. vazgeçersem ölürüm çoçukluk aşkım, sonsuza kadar seni kendimden bile daha çok sevmeye devam edeceğim.. Dünya Fenerbahçeliler Günü’müzü kutluyorum

Başkanından hocasına, futbolcusundan basketbolcusuna, malzemecisinden amigosuna, şanlı taraftarından cihanın dört bir yanındaki milyonlarca sevdalısına Dünya Fenerbahçeliler Günü kutlu olsun.

Bizim maviye olan sevdamız Selanik’ten açılan bir çift gözle başladı. Dünya Fenerbahçeliler Günü müz kutlu olsun!

Efsane Fenerbahçe

Bin dokuz yüz yedide efsane doğdu

Bir asır şerefli başarı dolu Şükrü

Saracoğlu Yuvamız oldu milyonlar

Fenerbahçe sevgisi doldu Kadıköy

Saracoğlu canlar bir oldu

Milyonlar Fenerbahçe sevgisi dolu

Büyük başkan Aziz Yıldırım ne

Mutlu bana Kanaryalıyım

Fenerbahçe sevgisi doldu

Fener Fener Fenerbahçe

Sevdam yüreğim Fenerbahçe

Onurum gururum Fenerbahçe

Efsane efsane Fenerbahçe

Sarı lacivert sarı kanarya

Gönül gönüle taraftarıyla

Yürüyoruz ata yolunda

Fenerbahçe sancağıyla

Yürüyoruz yüzüncü yılda

Sevgi barış çağrısıyla

Büyük başkan büyük taraftar

Bir asırda efsaneler var

Yönetim taraftar hepbirlikte

Yiğitler sahada yeni zafere

Aşığız bizler bu renklere efsane

Efsane Fenerbahçe