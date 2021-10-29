Son dakika | Dünya genelinde koronavirüsten kaç kişi öldü? Güncel veriler paylaşıldı!

Son dakika haberi... Çin'in Hubei eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıktıktan sonra dünyaya yayılarak ölümlere neden olan ve bazı ülkelerde farklı varyantları görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dünya genelinde yaşamını yitirenlerin sayısının 5 milyonu geçtiği aktarıldı.

RUSYA GÜNLÜK BİN 163 KORONAVİRÜS ÖLÜMÜYLE 4 GÜN ÜST ÜSTE REKOR KIRDI

Rusya'da korona virüs nedeniyle bir günde bin 163 kişi hayatını kaybetti.

Bu sayı korona virüs salgının başından beri kaydedilen en yüksek vefat sayısı olurken, ülkede 4 günde üst üste vefat sayısıyla rekor kırıldı.

ABD'DE CAN KAYBI SAYISI 743 BŞN 369'A ÇIKTI

Amerika Birleşik Devletleri'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 127 artışla 743 bin 369'a yükseldi.