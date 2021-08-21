Dünya gündemini alt üst eden olay: Devasa tahliye uçağı bomboş!

Afganistan'da yaşadıkları zulme daha fazla katlanamayıp ülkelerini terk etmek zorunda kalan binlerce Afgan vatandaşı yeni bir hayat kurmak için adeta birbirlerini ezerek ülkelerinden kaçıyor. Dünya gündeminde yer alan haberlerin ardından, ABD başta olmak üzere Batı ülkeleri tahliyelerin hızlı ve verimli bir şekilde devam ettiğini açıkladı. ABD ve İngiltere her ne kadar, "Afganistan'dan tahliyeler verimli bir şekilde devam ediyor" şeklinde konuşmalarında ısrarcı olsalar da sosyal medyada paylaşılan görüntüler gerçeğin hiç de öyle olmadığını kanıtladı.

DEV UÇAK BOMBOŞ DÖNDÜ!

Kabil’de yaşayan İngiliz göçmen Paul Farthing, Afganistan’da yaşanan vahşet esnasında eşinden ayrı düştü. Farthing, kişisel sosyal medya hesabında bir gönderi paylaşıp eşinin eve dönüş yolunda olduğunu belirtti ancak, Norveç’e ait olduğu bilinen uçağın içinin görüntüsünü de paylaştı.

Eski deniz komandosu olan Fathing, “Kaisa eve gidiyor! Ancak bu uçak boş… Kabil Havaalanı’nın dışında bekleyen binlerce kişi içeri giremediği için ezilirken bu görüntü skandal. Ne yazık ki insanlar bu görev bittiğinde geride kalacak, çünkü biz bu işi doğru yapamıyoruz” ifadelerini kullandı.

Olaylar sırasında İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, kurtarma uçuşlarında uygun olan her alanı kullandıklarını ısrarla dile getirmiş, tahliye çabalarında her saatin önemine dikkat çekmişti. Wallace, Batılı güçlerin ise uçaklarda tek bir koltuğun boşa gitmemesini sağlamak için çalışmalar gösterdiğini sözlerine eklemişti.