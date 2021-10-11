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  3. Dünya İngiltere'den gelen aşı hırsızlığı iddiası ile çalkalanıyor! "Rusya, Sputnik V koronavirüs aşısını yapmak için Oxford aşısının planını çaldı"

Dünya İngiltere'den gelen aşı hırsızlığı iddiası ile çalkalanıyor! "Rusya, Sputnik V koronavirüs aşısını yapmak için Oxford aşısının planını çaldı"

İngiliz medyasında yer alan aşıda hırsızlık iddiasında güvenlik yetkililerinin ifadelerine göre Rusya, Sputnik V koronavirüs aşısını oluşturmak için Oxford aşısının planını çaldı. Rusya'dan iddiayla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

Dünya İngiltere'den gelen aşı hırsızlığı iddiası ile çalkalanıyor! "Rusya, Sputnik V koronavirüs aşısını yapmak için Oxford aşısının planını çaldı"

İngiltere'nin yaptığı aşı hırsızlığı iddiası üzerine tüm dünya çalkalanıyor.

İngiliz The Sun gazetesinde yer alan habere göre, Rusya, Sputnik V koronavirüs aşısını oluşturmak için Oxford aşısının planını çaldı.

KANITLAR VAR

The Sun'a konuşan güvenlik yetkilileri yabancı bir casusun verileri çaldığına dair kanıtları olduğunu belirtti. Rusya'nın Sputnik aşısının Oxford'un tasarladığı aşıya benzerliği biliniyordu.

Dünya İngiltere'den gelen aşı hırsızlığı iddiası ile çalkalanıyor! Rusya, Sputnik V koronavirüs aşısını yapmak için Oxford aşısının planını çaldı

"CASUSLUK İDDİALARIYLA İLGİLİ CİDDİ ADIMLAR ATMALIYIZ"

Muhafazakar Parti Milletvekili Bob Seely ülkenin bir numaralı gündemi haline gelen gelişme sonrası "Çin ve Rus casusluk iddiaları hakkında artık ciddi adımlar atmamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.

RESMİ AÇIKLAMA GELMEDİ

Rusya'dan ise iddia hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Geçen yıl ABD, Kanada ve İngiltere'deki birimler siber saldırıların hedefine uğramış ve saldırıların arkasında Rusya olduğu iddia edilmişti.

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