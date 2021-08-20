Dünya koronavirüse karşı aşılanıyor! Türkiye'nin sırası belli oldu, rakamlar umut veriyor

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 2019 yılının Aralık ayında ortaya çıkan koronavirüs salgını devam ediyor. Salgına karşı geliştirilen aşıların insanlara uygulanması ise sürerken dünyada uygulanan aşı sayısı da belli oldu.

Kovid-19 aşı verilerinin derlendiği "Ourworldindata.org" sitesine göre, Çin 1 milyar 910 milyon dozla en fazla aşı yapılan ülke olurken; bu ülkeyi 572 milyon 281 bin ile Hindistan, 359 milyon 620 bin ile ABD, 173 milyon 160 bin ile Brezilya, 115 milyon 740 bin ile Japonya, 99 milyon 40 bin ile Almanya, 88 milyon 620 bin ile İngiltere, 87 milyon 743 bin ile Türkiye, 86 milyon 410 bin ile Endonezya, 82 milyon 390 bin ile Fransa, 79 milyon 400 bin ile Meksika, 75 milyon 40 bin ile Rusya, 74 milyon 800 bin ile İtalya, 62 milyon 670 bin ile İspanya ve 52 milyon 70 bin ile Kanada izledi.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşı, 4 milyar 880 milyon dozu aştı.

TÜRKİYE 8.SIRADA

Öte yandan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 20 Ağustos Cuma günü saat 14.45 itibariyle Türkiye'de bugüne kadar 87 milyon 743 bin 168 doz aşı yapıldı.

Türkiye, uygulanan toplam aşı sayısı bakımından dünyada 8. sırada yer aldı. Ülke genelinde 45 milyon 546 bin 665 kişiye ilk doz, 34 milyon 701 bin 861 kişiye ikinci doz aşı uygulandı.

AŞILARIN BİRİ HARİÇ, DİĞERLERİ İKİ DOZ ŞEKLİNDE UYGULANIYOR

Bugüne dek kullanımına veya acil kullanımına izin verilen Kovid-19 aşıları, biri hariç, iki doz halinde ve aralıklı uygulanıyor. Dolayısıyla tatbik edilen doz sayısı, aynı sayıda bireyin aşılanmasının tamamlandığı anlamına gelmiyor.

SALGINDAKİ SON DURUM

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünya genelinde vaka sayısı 211 milyon 35 bini aştı, virüs nedeniyle 4 milyon 421 binden fazla kişi hayatını kaybetti.