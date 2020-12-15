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  3. Dünya Kupası’nda millilerden grekoromen stilde 4 madalya

Dünya Kupası’nda millilerden grekoromen stilde 4 madalya

Sırbistan'ın başkenti Belgrat'da düzenlenen Bireysel Dünya Kupası'nda grekoromen stil müsabakaları sona ererken, Türkiye 3 gümüş 1 bronz olmak üzere toplam 4 madalya kazandı.

Dünya Kupası’nda millilerden grekoromen stilde 4 madalya

Sırbistan'ın başkenti Belgrat'da düzenlenen Bireysel Dünya Kupası'nda grekoromen stil müsabakaları sona ererken, Türkiye 3 gümüş 1 bronz olmak üzere toplam 4 madalya kazandı. Bugünkü müsabakalarda Salih Aydın ve Osman Yıldırım gümüş madalya elde etti.

Ülkemizi 82 kiloda temsil eden Salih Aydın, İsrailli İgor Petrishin'i (3-0), Romen George Vlad Marie'i (9-6), Çekyalı Oldrich VARGA'yı (8-3), yarı finalde Alman Roland Schwarz'ı (4-1) yenerek yükseldiği finalde Rus rakibi Milad Valerikovitch'e mağlup olarak gümüş madalya ile yetindi.

130 kiloda Osman Yıldırım, Polonyalı Rafal Andrzej'i (5-1) Cezayirli Hamza Haloui'yi (9-0) sayı tuşuyla Azebaycanlı Beka Kandelaki'yi (10-0) sayı tuşuyla çıktığı finalde Dünya şampiyonu Rus Sergey'e yenildi ve gümüş madalyayı boynuna taktı.

Dünya Kupası’nda millilerden grekoromen stilde 4 madalya

60 kiloda Ahmet Uyar, bronz madalya için repesajda Avrupa şampiyonu Moldovalı Viktor Chabanu'yu yenen Belarus Maksim Kazharski ile karşılaştı. İlk devreyi (3-0) önde kapadığı müsabakada 2. devrede ihtar ve çırpma ile 3 puan verdi maç (3-3) sona erdi. Belaruslu güreşçi son puan avantajıyla bronz madalyayı alırken, Ahmet uyar beşinci oldu.

Böylece grekoromen stil müsabakaları sona erdi. Şerif Kılıç, Salih Aydın, Osman Yıldırım gümüş,Cengiz Arslan ise bronz madalya aldı. Böylelikle Türkiye, grekoromen stilde toplam 4 madalya kazandı. Rusya 7 altın, 2 gümüş madalya ile takım birincisi oldu.

Onur Çelik
Spor Editörü


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