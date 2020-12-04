4 Aralık Dünya Madenciler Günü kutlama mesajları | Dünya Madenciler Günü ile ilgili şiirler

Bugün 4 Aralık Dünya Madenciler Günü... Emeğin ve alın teriyle çalışan madencilerimizin Dünya Madenciler Günü kutlu olsun. Aralık ayının ilk haftasında kutlanan bu özel günde sevdiklerine mesaj atmak isteyenler doğru adresteler. İşte en güzel Dünya Madenciler Günü kutlama mesajları ve Dünya Madenciler Günü ile ilgili şiirler...

MADENCİLER GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI

Bir avuç kömür için bir ömür veren madencilerimizi saygıyla ve rahmetle anıyoruz.

Emeğin ve alın terinin simgesi madencilerimizin madenciler gününü kutlarız.

Demek ki kömür, sadece bir evi ısıtmazmış…Yakabilirmiş de milyonlarca ciğeri…

Başta Maden Şehitlerimiz olmak üzere tüm Madencilerimizin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kutlu olsun.

Alın terine kömür karası karışanların Dünya Madenciler Günü kutlu olsun

Yer altından yer üstüne değer veren madencilerimizin günü kutlu olsun!

Karanlık yerlerde çalışarak aydınlık bir gelecek bırakmak için çalışan, davranışları ile örnek olarak bizleri aydınlatan madencilerimizin günü kutlu olsun.

Tüm Madencilerimizin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü'nü kutluyor, maden kazalarında yaşamını yitiren işçileri saygı ve rahmetle anıyoruz.

Emeğin ve alın terinin simgesi madencilerimizin 4 Aralık Dünya Madenciler Gününü kutluyor, maden kazalarında yaşamını yitiren tüm işçilerimizi rahmetle anıyorum.

Yer altında güneşi hayal edenlerin günü, kutlu olsun.

O kadar çok kazdılar ki cennete düştüler, rahmetle anıyoruz.

Çok zor şartlar altında çalışan maden emekçilerinin günü kutlu olsun.

Asıl yanan bizdik siz kömür sandınız.

Söz bulunmaz bu elemi yazmaya hepsi muhtaç kara kömür kazmaya. (Ekrem Kaftan)

Alın terine kömür karası değmiş madencileriz biz.

Bir avuç kömür için ömür verenlere selam olsun.

Karanlıklar içinde yaşadınız, Nurlar içinde yatın.

Bir madencinin ha "Kararan gönüllere kara düştü bin kere. Güzel güzel öldüler çakılarak yerlere!"

Bir ülkeyi tanımak istiyorsanız, orada insanların nasıl öldüklerine bakın. (Albert Camus)

Türk evi delik deşik; yıkık dökük hânüman. (Necip Fazıl)

Dünyadaki en sağır edici ses; acı çeken bir mazlumun suskunluğudur. (Hz. Ali)

Kömür madenlerinde, ömürler sönerken… Ruhumda kesif bir acı, kalbimde siyah bir isyan var! (Vildan Birinci)yatı kadar acımasızdı hayat.

MADENCİLER GÜNÜ ŞİİRLERİ

Kömür

Yine bir kömür

kütürdedi sobada

kayıp bir madencinin

kalbi rast geldi

atıverdi sıcak odada

Sunay Akın

Sen aziz şehrim

Uykusuz yaşadığımı bilmelisin

Bütün işçilerin

Saçak altında uyuduğu bir saatte

Ben mızıka çalarak geçiyorum sokaktan

Sen aziz şehrim

Ellerim gözlerim kadar benimsin.

Rüştü Onur

Kara Mezar

Ellerin karıştı kara kara.

Umudun, elinde bir kazma dudağında sigara.

Gün görmedin hiç.

Güneşi sevmedin!

Bu yokluğundan numara.

Ölmedin girdin toprağın altında ki mezara.

Ellerinin akı kara.

Alnının teri kara.

Talihin adı kara.

Aldı seni kömür denen mücevher.

Aldı hayattan.

Koydu kara mezara.

Ümit Alphan

DÜNYA MADENCİLER GÜNÜ NEDİR?

Maden günü uluslararası bir gün olup ülkemiz sınırları içinde de belli başlı büyük maden işletmeleri tarafından kutlanır. Madenciler gününün ilk çıktığı zaman Eski roma imparatorluğuna dayanır. O yıllarda Santra Barbara adındaki kişinin Roma askerlerinden kaçıp madencilere sığınması ile başlar. Burada madenciler ile çalışan Santra kısa zaman içinde sevilen biri olarak herkesin tanıdığı bir insan halini alır.

Okullarda da bu hafta ile ilgili madenciler etkinliklere yer verilir, ilgili konuşmalar ve öğrencilerin hazırladığı Dünya Madenciler Günü ile ilgili şiirler okunur. Ayrıca Dünya Madenciler Günü ile ilgili yazılar da okulun panolarına asılarak herkesin madencilik konusunda bilgilenmesi sağlanır. Aynı pano üzerinde Dünya Madenciler Günü ile ilgili güzel sözler de asılır ve akılda kalan görsel objelerde konarak daha fazla ilgi çekmesi sağlanır.

Dünya Madenciler günü tarihleri içinde bazı okullar maden işletmelerine ziyarette bulunarak öğrencilerin madencilerin ve maden de kullanılan makineleri daha yakından görebilmeleri sağlanır. Bu sayede görsel hafızalarına yer edinen bu bilgiler sayesinde daha bilgili ve öngörülü bireyler yetişir.