Dünya o bebeği konuşuyordu! ABD askerlerine verilirken görüntülenen bebek ailesine kavuştu

Taliban’ın Kabil’i ele geçirmesinin ardından Afgan vatandaşlar ülkelerinden ayrılmak için havaalanlarına akın ediyor. Uçakların kanatlarına tutunarak kaçmaya çalışan Afganların ardından, Amerikan askerlerine duvarın üzerinden fırlatan bebek tüm dünyada ses getirmişti. Çaresizliğin resmi olarak adlandırılan o görüntülerden sonra güzel haber geldi. Bebek ailesine sağ salim kavuştu.

Pentagon Sözcüsü John Kirby, sosyal medyada Kabil'de havalimanında bir duvarın üzerinden geçirilirken görüntülenen bebeğin durumu hakkında bilgi verdi.

Kirby, "Bahsi geçen görüntüde, bebeğin ailesi askerlerden hasta olduğu için bebeğe bakmalarını istedi." dedi. Bunun üzerine, görüntülerde görülen askerin duvarın üzerinden uzanarak bebeği aldığını ve tedavi için hastaneye götürdüğünü aktaran Kirby, tedavinin ardından bebeğin ailesine teslim sağlık durumu iyi halde teslim edildiğini kaydetti.

"MERHAMET EYLEMİ"

Kirby, ABD askerinin bu tutumunu "merhamet eylemi" olarak nitelendirdi.

Sosyal medyada yayılan videoda, Amerikalı bir askerin dikenli tellerle çevrili bir duvarın üzerinden uzanarak bir bebeği aldığı ve korumalı yerleşkeye taşıdığı görülüyor.