Kayra Türkoviç kimdir, nereli, kaç yaşında?Kocaeli'nin Darıca ilçesinde korkutan olay! Sahilde el ve ayakları bağlı ceset bulundu!Can Ataklı, muhalefetin cumhurbaşkanı adayını açıkladı! İsmini ilk kez duyacaksınız: İlhan KesiciSkandalları bitmiyor! Sevgilisi Yiğit Marcus Aral'la mesajlarını yakalayan Şevval Şahin meslektaşı Kayra Türkovaç'ı dövdü!PS Plus Ekim 2021 oyunları nelerdir? Playstation Plus Ekim 2021 ücretsiz oyunları hangileri? Ekim ayı tam liste ne zaman açıklanacak?İstanbul Filarmoni Derneği’nde taciz söylentisi! 4 istifa gerçekleştiSezer Öztürk kimdir, nereli kaç yaşında? Sezer Öztürk tutuklandı mı, son hali ne?Haluk Levent duyurmuştu! AHBAP 6.000 TL burs başvurusu nasıl yapılır? | AHPBAP kira yardımı başvuru şartları nedir?Nadide Sultan oğluyla birlikte ölümden döndü! Korku dolu anlar yaşayan ünlü şarkıcı kurban kestirdi!Fenerbahçeli eski futbolcu Sezer Öztürk’ün yol kavgası dehşet saçtı: 1 ölü 4 yaralı
İstanbul21 °C
  1. HABERLER
  2. SPOR
  3. Dünya Okçuluk Şampiyonası sona erdi! Millilerimiz şampiyonayı bir bronz madalyayla tamamladı!

Dünya Okçuluk Şampiyonası sona erdi! Millilerimiz şampiyonayı bir bronz madalyayla tamamladı!

ABD'de düzenlenen Açık Hava Dünya Okçuluk Şampiyonası sona erdi. Şampiyonaya katılan 12 sporcumuzdan 1 bronz madalya geldi.

Dünya Okçuluk Şampiyonası sona erdi! Millilerimiz şampiyonayı bir bronz madalyayla tamamladı!

Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Açık Hava Dünya Okçuluk Şampiyonası sona erdi Türkiye, Yankton kentinin ev sahipliği yaptığı 2021 yılının son açık hava etkinliği olan organizasyonu bir bronz madalya ile tamamladı. Şampiyonada ülkemizi 12 sporcumuz temsil ederken, bunların arasında Olimpiyat Şampiyonu sporcumuz Mete Gazoz da yer aldı.

Dünya Okçuluk şampiyonası sona erdi! Millilerimiz şampiyonayı bir bronz madalyayla tamamladı!

METE GAZOZ DÖRDÜNCÜ OLDU

Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan Klasik Yay Karışık Milli Takımı, Japonya'yı 6-2 yenerek bronz madalya elde etti.

Klasik yay erkekler bireysel müsabakalarda ise Mete Gazoz, yarı finalde Güney Koreli Kim Woojin'a 6-4 yendi. Bronz madalya müsabakasında ise ABD'li rakibi Brady Ellison'a 6-2 kaybetti ve şampiyonayı 4. olarak tamamladı. Diğer sporcumuz Samet Ak da çeyrek finale kadar ilerledi. Tokyo 2020'de mücadele eden Yasemin Ecem Anagöz de klasik yay kadınlarda çeyrek final aşamasında şampiyonaya veda etti.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT