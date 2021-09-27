Dünya Okçuluk şampiyonası sona erdi! Millilerimiz şampiyonayı bir bronz madalyayla tamamladı!

Amerika Birleşik Devletleri'nde düzenlenen Açık Hava Dünya Okçuluk Şampiyonası sona erdi Türkiye, Yankton kentinin ev sahipliği yaptığı 2021 yılının son açık hava etkinliği olan organizasyonu bir bronz madalya ile tamamladı. Şampiyonada ülkemizi 12 sporcumuz temsil ederken, bunların arasında Olimpiyat Şampiyonu sporcumuz Mete Gazoz da yer aldı.

METE GAZOZ DÖRDÜNCÜ OLDU

Mete Gazoz ile Yasemin Ecem Anagöz'den oluşan Klasik Yay Karışık Milli Takımı, Japonya'yı 6-2 yenerek bronz madalya elde etti.

Klasik yay erkekler bireysel müsabakalarda ise Mete Gazoz, yarı finalde Güney Koreli Kim Woojin'a 6-4 yendi. Bronz madalya müsabakasında ise ABD'li rakibi Brady Ellison'a 6-2 kaybetti ve şampiyonayı 4. olarak tamamladı. Diğer sporcumuz Samet Ak da çeyrek finale kadar ilerledi. Tokyo 2020'de mücadele eden Yasemin Ecem Anagöz de klasik yay kadınlarda çeyrek final aşamasında şampiyonaya veda etti.