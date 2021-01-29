Dünya Sağlık Örgütü heyeti, Vuhan'daki çalışmalarına başladı

Koronavirüsün kökenlerini araştırmak için Vuhan'a giden Dünya Sağlık Örgütü heyeti çalışmalara başladı.

Yerel medyada yer alan haberlere göre Dünya Sağlık Örgütü heyeti, sahadaki ilk incelemesi için, yeni tip koronaviüs (Kovid-19) salgınının ilk günlerinde hastaların tedavi edildiği Hubey Çin ve Batı Tıbbı Bütünleşik Bölge Hastanesi'ne gitti.

Dünya Sağlık Örgütü heyeti, Hubey Çin ve Batı Tıbbı Bütünleşik Bölge Hastanesi'ne gitmeden önce Liang Vannian başkanlığıdaki Ulusal Sağlık Komisyonu heyetiyle bir araya geldi.

Dünya Sağlık Örgütü uzmanları, ilerleyen günlerde ilk vakaların ortaya çıktığı Huanan Deniz Ürünleri Gıda Pazarına gidecek. Uzmanlar, Vuhan Viroloji Enstitüsünde inceleme yapmayı da planlıyor.

ABD, Avustralya, Almanya, Japonya, İngiltere, Rusya, Hollanda, Katar ve Vietnam'dan uzman ve araştırmacılardan oluşan heyet, 14 Ocak'ta özel uçakla kente gelmişti.

Kente vardıktan sonra 14 günlük karantinaya alınan heyet, bu süreçte Çinli yetkililerle çevrim içi toplantılarla bilgi alışverişinde bulunmuştu.

DSÖ heyeti, ilk olarak ocak başında Çin'e gitmiş ancak Pekin yönetiminin geçerli vizeler alınmadığı uyarısını yapmasının ardından geri dönmek zorunda kalmıştı.

İLK KEZ VUHAN'DAKİ GIDA PAZARINDA GÖRÜLMÜŞTÜ

Dünya, Kovid-19 salgınından ilk kez, Çin'in, 31 Aralık 2019'da Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde "kaynağı bilinmeyen gizemli solunum yolu hastalığı"nın ortaya çıktığını DSÖ'ye bildirmesiyle haberdar olmuştu. Hastalık, ilk kez Vuhan kentindeki deniz ürünleri gıda pazarını ziyaret eden kişilerde görülmüş, sebebi anlaşılamayan "solunum rahatsızlığı" şikayetiyle 17 Kasım'da ilk hasta hastaneye başvurmuştu.

Akciğer iltihaplanmasına yol açan hastalığa yarasalarda bulunan bir beta koronavirüsün mutasyona uğramış hali olduğu tahmin edilen, daha önce bilinmeyen türdeki bir koronavirüsün sebep olduğu anlaşılmıştı.

ÇİN HÜKÜMETİ, ÇAĞRILARI GERİ ÇEVİRMİŞTİ

Çin, daha önce, ABD yönetiminin virüsün kökenine dair soruşturma başlatılmasına dair talebini reddetmiş, Avustralya hükümetinin Nisan 2020'de DSÖ'ye uluslararası soruşturma çağrısı yapması üzerine bu ülkeye de ihracat kısıtlamaları getirmişti.