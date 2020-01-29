Dünya Sağlık Örgütü, Koronavirüs ile ilgili acil toplanma kararı aldı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Koronavirüse ilişkin Dünya Sağlık Örgütü acil olarak toplanma kararı aldı.

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KORONAVİRÜS NEDİR? NE DEMEK?

Sağlık Bakanlığı resmi sitesinde yer alan bilgilere göre; Corona virüsler tek zincirli, pozitif polariteli, zarflı RNA virüsleridir. Pozitif polariteli oldukları için RNA'ya bağımlı RNA polimeraz enzimi içermezler, ancak genomlarında bu enzimi kodlarlar. Yüzeylerinde çubuksu uzantıları vardır. Bu çıkıntıların Latince'deki “corona”, yani “taç” anlamından yola çıkılarak bu virüslere Corona virus (taçlı virüs) ismi verilmiştir.

Corona viruslar, Coronaviridae ailesi içinde yer alırlar. Zarflı ve tek sarmallı RNA virüsleridir, başlıca dört türde sınıflandırılırlar: Alfa-, Beta-, Gama- ve Delta Coronavirüsler. İnsan, yarasa, domuz, kedi, köpek, kemirgen ve kanatlılarda bulunabilmektedirler (evcil ve yabani hayvanlarda).

ETKİLERİ NELER?

İnsanlarda korona virüs'ün neden olduğu hastalık spektrumu basit soğuk algınlığından ciddi akut solunum sendromuna (Severe Acute Respiratory Syndrome, SARS) kadar değişkenlik gösterebilmektedir. İnsan ve hayvanlarda çeşitli derecelerde respiratuar, enterik, hepatik, nefrotik ve nörolojik tutulumlarla seyreden klinik tablolara neden olabilmektedir.

KORUNMA YOLLARI

ABD'li Uzman Dr. William Schaffner, ölümcül Corona virüsünden korunmanın yollarını şöyle açıkladı;

* Öksüren ve hapşıran insanlardan uzak durun.

* Hastalıktan korunmak için maske kullanın.

* Özellikle hastalığın yaygın olduğu bölgelerde hayvanlarla temas etmeyin.

* Hijyen kurallarına dikkat edin.

* İnsandan insana da bulaşabilen virüsün semptonlarını görürseniz en yakın hastaneye başvurun.

Dünya Sağlık Örgütü, canlı hayvanlarla “korunmasız/açık” temastan sakınılmasını, etlerin ve yumurtaların iyice pişirilmesini ve soğuk algınlığı ya da nezle türü belirtiler gösteren insanlarla yakın temastan kaçınılmasını tavsiye ediyor. Solunumla ilgili semptomlar, ateş, öksürük, nefes darlığı ve güç nefes alma enfeksiyon belirtilerinden bazıları olarak dikkat çekiyor.

BULAŞIR MI ?

Korona virüsler birçok farklı canlıda hastalıklara neden olabilir. Ancak, SARS-CoV insanlar ve maymunlar, Himalaya misk kedisi, rakun köpeği, kedi, köpek ve kemirgenler gibi hayvanlara bulaşabilir. Kış aylarında daha çok görülen bu virüs; özellikle solunum yolları, karaciğer, mide, barsak ve sinir sistemini etkileyebilir. Grip gibi kolayca, öksürme ve hapşırma ile havaya saçılan virüslerin alınması, enfekte materyale dokunulmasının ardından ağız ve buruna temas sonucunda bulaşabilir.

TEDAVİSİ VAR MI?

Korona virüs hastalığı olan çoğu kişide hafif seyirli olduğundan ilaç tedavisine gerek kalmadan iyileşir. Ancak, bazı belirtileri azaltmak ve hastayı rahatlatmak için ağrı kesici-ateş düşürücüler, öksürük ilaçları ile bol sıvı desteği ve istirahat önerilir. Ek hastalığı ve durumu ağır olanların hastanede yatarak tedavileri gerekebilir