Dünya sağlık Örgütü müjdeli haberi duyurdu! Vaka sayıları düşmeye başlıyor!

Dünya Sağlık Örgütü tarafından haftalık olarak yayımlanan koronavirüs raporunu paylaşıldı. Yayımlanan rapora göre global çapta geçen hafta yaklaşık olarak 4 milyon koronavirüs vakasının tespit edildiğini aktaran DSÖ, iki aydan fazla süredir yeni enfeksiyon sayısındaki ilk büyük düşüşün yaşandığını da aktardı. Dünya Sağlık Örgütü'nün son iki aydaki verilerine göre vaka sayısı yaklaşık 4,4 milyondu.

CAN KAYIPLARI AZALDI

Geçtiğimiz iki aya göre dünyadaki her bölgede bir önceki haftaya kıyasla Covid-19 vakalarında bir düşüş görüldüğünü aktaran Dünya Sağlık Örgütü, küresel anlamda can kayıplarının da haftalık 62 bin seviyelerine kadar düştüğünü belirtti. Açıklanan verilere göre can kaybındaki en büyük düşüş ise Güneydoğu Asya bölgesinde yaşandı.

AFRİKA'DA ÖLÜM SAYISI ARTTI

Afrika kıtasındaki can kayıplarında yüzde 7 oranında bir artış kaydedildiğini aktaran Dünya Sağlık Örgütü'nün raporunda Delta varyantına da dikkat çekildi. Bu varyantın tam 180 ülkede görüldüğü aktarıldı. Ayrıca rapora göre çocukların ve gençlerin koronavirüsten yaşlılara göre daha az etkilenmeye devam ettiği ve virüs yüzünden 24 yaşın altındaki kişilerin ölümlerinin küresel ölümlerin yüzde 0,5'inden daha azını kapsadığı da belirtildi.