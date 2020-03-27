Dünya Sağlık Örgütü tarih verdi: Virüs aşısı 18 ay uzağımızda

Dünya Sağlık Örgütü'nün İsviçre'nin Cenevre kentindeki merkezinden video konferans yöntemiyle basın toplantısı düzenleyen Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Ghebreyesus, "(Kovid-19) için bir aşı minimum 12-18 ay uzaklıkta. Bu süre içinde, hastaları tedavi etmek ve hayat kurtarmak için terapötiklere (tedavi edicilere) acil bir ihtiyaç olduğunu da kabul ediyoruz." dedi.

Ghebreyesus, dünyada yarım milyon yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edildiğini, 20 binden fazla kişinin öldüğünü hatırlatarak, "Bunlar trajik sayılar. Ama, dünya genelinde yüzbinlerce kişinin de hayatta kaldığını hatırlayalım." dedi.

Ghebreyesus, özellikle sağlık çalışanlarının kullandığı kişisel koruyucu ekipmanlar konusunda yaşanan "kronik küresel sıkıntının" ise "hayat kurtarmak için verilen ortak çabalar için en büyük tehdit" olduğunu vurguladı.

''BU SORUN ANCAK ULSLARARASI İŞ BİRLİĞİ VE DAYANIŞMA İLE ÇÖZÜLEBİLİR''

En çok ihtiyaç duyan 74 ülkeye yaklaşık 2 milyon bireysel koruyucu ekipman gönderdiklerini aktaran Ghebreyesus, 60 ülkeye de benzer miktarda ekipman göndermek için hazırlık yaptıkları bilgisini paylaştı.

Ghebreyesus, "Daha fazlası gerekiyor. Bu sorun ancak uluslararası iş birliği ve dayanışma ile çözülebilir." şeklinde konuştu.

Dünya devletlerine ellerindeki mevcut tüm kaynakları Kovid-19'u durdurmak için kullanmaları çağrısında bulunan Ghebreyesus, virüsün tüm insanlığın ortak düşmanı olduğunun altını çizdi.

Ghebreyesus, "Kovid-19 pandemisiyle mücadele için birleşin. Hiçbir ülke yalnız savaşamaz, sadece birlikte savaşabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.