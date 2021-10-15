Dünya Sağlık Örgütü'nden kritik uyarı! Tüberküloz ölümleri 10 yıl sonra yeniden arttı!​​​​​​​

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), yeni tip koronavirüs ile mücadelenin sağlık sisteminde yarattığı aksaklık nedeniyle dünyada tüberküloz kaynaklı ölümlerin son 10 yıl içinde ilk defa artış gösterdiğini açıkladı.

DSÖ'nün raporu'nda, tüberküloz hastalığının dünya genelinde 2019 ve 2020'deki vakaları incelendi.

Raporda tüberküloz tedavilerine ayrılan kaynağın geçen yıldan bu yana COVID-19'a aktarıldığı ve tedavi için gerekli hizmetlerin birçok ülkede yeterli olmadığı belirtildi.

10 YIL İÇİNDE İLK ARTIŞ

2019'da dünyada tüberkülozdan 1,2 milyon kişinin hayatını kaybettiği bilgisinin yer aldığı raporda, 2020'de tespit edilebilen ölümlerin 1,5 milyona çıkarak bu rakamın son 10 yıl içinde ilk defa artış gösterdiği tespit edildi.

ÖNÜMÜZDEKİ YILLARDA ÖLÜMLER ARTABİLİR

Tüberkülozun 30 ülkede etkisini giderek artırdığı belirtilen raporda, 2021 ve 2022'de kayıpların daha da artabileceği uyarısı yapıldı.

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, örgütün Cenevre'deki merkezinde rapora ilişkin düzenlediği basın toplantısında, "Söz konusu rapor, küresel pandemiden ötürü tüberkülozla mücadelede kat edilmiş bunca yıllık ilerlemelerin heba olabileceği yönündeki endişelerimizi doğruluyor." dedi.

Dr. Ghebreyesus, tüberküloz ölümlerindeki artışın bir uyarı niteliği taşıdığını belirtti ve "Bu eski, ancak önlenebilir hastalıktan etkilenen milyonlarca insan için teşhis, tedavi ve bakımdaki boşlukları kapatmak üzere yatırımlara acil ihtiyaç var." dedi.

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DÜNYA NÜFUSUNUN DÖRTTE BİRİ TARAFINDAN GİZLİ OLARAK TAŞINIYOR

Solunum yoluyla akciğerlere tutulum gösteren ve verem olarak da bilinen tüberküloz, dünya nüfusunun yaklaşık dörtte biri tarafından gizli olarak taşınıyor.

Boşaltım ve sindirim sistemleriyle omurga, böbrekler ve karın boşluğu gibi farklı bölgeleri etkileyen tüberküloz, yerleştiği bölgeye göre karın ağrısı, sindirim ve emilim sorunları, karında sıvı birikimi, karaciğer ve dalak büyümesi, eklemlerde iltihaplanma, lenf bezlerinde büyüme gibi farklı belirtilerle de kendini gösteriyor.