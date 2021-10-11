Dünya Sağlık Örgütü'nden üçüncü doz aşı önerisi!

Dünya Sağlık Örgütü'nün Bağışıklama Stratejik Danışma Grubu, Çin'in ürettiği Sinovac ve Sinopharm aşılarının aşılanan 60 yaş üstü kişilere yeni bir enfeksiyon riski olabileceğini neden göstererek üçüncü doz aşı önerilmesi gerektiğini ifade etti.

FARKLI AŞI DA OLABİLİR

Uzmanlar iki aşının Latin Amerika'da iyi performans gösterdiklerini belirtti. 60 yaş üzerindeki kişilere, aşı programlarını tamamladıktan yaklaşık 3 ay sonra Sinopharm ve Sinovac tarafından yapılan aşıdan ek bir doz almalarını tavsiyesinde bulundular. Bunun yanı sıra danışmanlar müsaitlik durumuna göre 3. dozda farklı bir aşı da kullanılabileceğini belirtti.

60 YAŞ ALTINDA ETKİLİ

Sinovac’ın ürettiği CoronaVac aşısının 60 yaş altındaki yetişkinlerde etkili olduğunu söyleyen Dünya Sağlık Örgütü fakat bazı önemli verilerin eksik olduğunu ifade etmişti.