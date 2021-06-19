Dünya Sağlık Örgütü'nün son uyarısı korkuttu: Baskın tür olmaya başladı ve sıklıkla gençlerde görülüyor!

Pandemide sona gelindiği düşünülürken, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) yeni bir açıklama yaparak Hindistan'da görülen Delta varyantının küresel olarak baskın hale geldiğini duyurdu.

DSÖ'den bilim insanlarından yapılan açıklamada Delta mutasyonunun daha bulaşıcı olduğunu ve bu nedenle baskın varyant haline geldiği ifade edildi.

AŞILAR DELTA VARYANTINA KARŞI ETKİLİ Mİ?

Bugüne kadar geliştirilen tüm aşıların varyanta karşı ne kadar etkili olduğunu belirlemek için ise daha fazla veriye ihtiyaç olduğu belirtildi.

YÜZDE 65 DAHA BULAŞICI!

Tüm dünyada tehlikeli hal almaya başlayan Delta varyantının, ilk kez İngiltere'de görülen Alfa varyantına göre yüzde 65 daha bulaşıcı olduğunu vurgulayan DSÖ, varyantın özellikle gençlerde daha sık görüldüğünü açıkladı.

İngiltere'de vakaların yüzde 99'unu Delta varyantının oluşturduğu biliniyor.