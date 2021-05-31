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  3. Dünya şampiyonuna coşkulu karşılama! Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı yurda döndü

Dünya şampiyonuna coşkulu karşılama! Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı yurda döndü

Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de düzenlenen Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan ve kadınlarda büyükler kategorisinde bu başarıya ulaşan ilk Türk sporcu olan Ayşe Begüm Onbaşı, yurda döndü. Onbaşı yaptığı açıklamada "Oraya Türk kadınının gücünü göstermeye gittim" dedi.

Dünya şampiyonuna coşkulu karşılama! Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı yurda döndü

Türk Hava Yolları'nın tarifeli seferiyle Esenboğa Havalimanı'na gelen milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı ile Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen'i, Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, Ankara Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Çelik ile Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Spor Kulübü Başkanı Akın Hondoroğlu karşıladı.

Spor Genel Müdür Yardımcısı Murat Kocakaya, havalimanında yaptığı açıklamada, milli sporcu Ayşe Begüm Onbaşı'nın Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanarak çok önemli bir başarıya imza attığını söyledi.

"TÜRK CİMNASTİĞİNİN PARLAYAN YILDIZI OLDU"

Türkiye Cimnastik Federasyonu Başkanı Suat Çelen ise Türk cimnastiğinin son iki yıldır tarihi başarılar elde ettiğini söyledi. Türkiye'nin ikinci dünya şampiyonunu çıkardıklarına dikkati çeken Çelen, "Ayşe Begüm Onbaşı, Türk cimnastiğinin parlayan yıldızı, kıvılcımı oldu. 2014 ve 2016'da aldığı madalyalar, onun büyüklerde de madalya alacağını gösteriyordu. Gençler ve yıldızlarda alınan madalyalara ülkemiz alışık ama büyüklerde alınan madalyalar bambaşka. Hele bunu ilk yılınızda alıyorsanız bu bir başka gururdur." değerlendirmesinde bulundu.

"TÜRK KADINININ GÜCÜNÜ GÖSTERMEYE GİTTİM"

Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı, Azerbaycan'dan altın madalya ile döndükleri için çok mutlu olduğunu dile getirdi. "İstiklal Marşımız okunurken tüylerim diken diken oldu." diyen Ayşe Begüm, şunları kaydetti: "Oraya Türk kadınının gücünü göstermek için gitmiştik. Her şeye rağmen performansımızdan çok memnunuz. Çok gururluyuz. Bundan sonraki hedefim Avrupa Şampiyonası. İnşallah oraya da katılım sağlayıp aynı başarıyı sürdürmek istiyoruz. Çok gururlu ve mutluyum."

Öte yandan, Ankara Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı da milli sporcuyu marşlarla karşılayarak mini bir konser verdi. 19 yaşındaki Red Bull sporcusu Ayşe Begüm Onbaşı, Aerobik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda bireysel kadınlar finalinde 21.850 puanla altın madalya elde etmişti.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

Dünya şampiyonuna coşkulu karşılama! Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı yurda döndü

Dünya şampiyonuna coşkulu karşılama! Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı yurda döndü

Dünya şampiyonuna coşkulu karşılama! Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı yurda döndü

Dünya şampiyonuna coşkulu karşılama! Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı yurda döndü

Dünya şampiyonuna coşkulu karşılama! Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı yurda döndü

Dünya şampiyonuna coşkulu karşılama! Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı yurda döndü

Dünya şampiyonuna coşkulu karşılama! Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı yurda döndü

Dünya şampiyonuna coşkulu karşılama! Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı yurda döndü

Dünya şampiyonuna coşkulu karşılama! Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı yurda döndü

Dünya şampiyonuna coşkulu karşılama! Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı yurda döndü

Dünya şampiyonuna coşkulu karşılama! Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı yurda döndü

Dünya şampiyonuna coşkulu karşılama! Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı yurda döndü

Dünya şampiyonuna coşkulu karşılama! Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı yurda döndü

Dünya şampiyonuna coşkulu karşılama! Milli cimnastikçi Ayşe Begüm Onbaşı yurda döndü

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