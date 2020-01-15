Dünyaca ünlü Akon kendi ülkesini kurdu

R&B şarkıcısı Akon sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kendi adında bir şehir kurduğunu söyledi. Sosyal medyada büyük yankı uyandıran bu olay paylaşım rekorları kırdı.

10 YIL İÇİNDE TAMAMLANACAK

Senegal Devlet Başkanı’nın ünlü şarkıcıya verdiği 2 bin dönümlük arsa üzerine inşa edilecek 'Akon City'nin, 10 yıl içinde tamamlanması bekleniyor. Kendi adına bir de 'AKoin' isimli kripto para birimi kurduğunu açıklayan şarkıcı, şehrinde de bu para biriminin geçerli olacağını açıkladı.

"1 MİLYAR DOLARLIK İSRAF"

Afrika'ya beklediği büyük etkiyi yaratmak istediğini söyleyen Akon, "Dünyada bu kadar insan acı çekiyorken, eğer bankada bekleyen 1 milyar doların varsa bu benim için delilik. Bu 1 milyar dolarlık, bir israf gibi bir şey." dedi.

AKON KİMDİR?

Aliaune Damala Badara Thiam ya da bilinen sahne adıyla Akon 16 Nisan 1973, St. Louis, Missouri doğumlu, Senegal asıllı Amerikalı Müslüman Hip-Hop, R&B ve Soul müzik sanatçısı olan Akon, aynı zamanda söz yazarı, besteci, aranjör, yapımcı. Türk bir firma ile anlaşmalı "ALIAUNE giyim markasıyla iş dünyasına atıldı. Güney Afrika'da elmas madenleri bulunuyor. Ayrıca Senegal'de bir havayolu şirketinin ortağı. Forbes'e göre 21. yüzyılda, bir yılda 30 milyon dolarla en çok kazanan R&B şarkıcısı. Akon, 2010 FIFA Dünya Kupası için "Oh Africa" şarkısını yaptı.