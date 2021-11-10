Dünyaca ünlü Amerikalı gurme Anya Von Bremzen Gaziantep'e geldi! Ünlü gurme bakın hangi Türk tatlısına hayran kaldı!

Birbirinden çeşitli leziz yemekleri ve damakta tat bırakan tatlılarıyla Türkiye’nin gastronomi alanında önde gelen şehirlerinden olan Gaziantep, dünyaca ünlü mutfak yazarı Anya Von Bremzen’i ağırladı. Gaziantep’e özel yemek ve tatlıları keşfetme amacıyla kenti ziyaret eden Bremzen, gezisine Türkiye’nin ilk kadın mülteci sanayicisi Emel Shamma'nın lezzetleriyle başladı. Shamma’nın lokum imalathanesine uğrayan Bremzen, tadıyla ve adıyla tüm dünyaya ün salan Türk lokumunu tattı. Gaziantep mutfağına ilgi duyduğunu ve araştırdığını söyleyen Bremzen, kentin yemeklerinin "mükemmel" olduğunu söyledi.

Suriye’deki iç savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan ve burada üretimi elden bırakmayıp sanayici olan Shamma’nın hayat hikayesini dinleyen Bremzen, hem Türk lokumuna hem de Shamma’nın azmine hayran kaldı.

"HİKAYESİ VE YAPTIKLARI BENİ ÇOK ETKİLEDİ"

Türk lokumunu tatmasının ardından "bu tatlı mükemmel" diyen Bremzen, lokumun kaliteli yapıldığı zaman çok harika bir lezzet ortaya çıktığını vurguladı. Bu ziyaretiyle lezzetli lokumları keşfetmiş olduğuna çok mutlu olduğunu söyleyen Bremzen, “Kalitesiz lokumlarda olabiliyor ama lokum harika bir lezzet. Emel hanımın yürekleri sızlatan bir göç hikayesi var. Ama hikayenin sonunun başarıyla sonuçlanmasından çok mutlu oldum. Bende yıllar önce Amerika’ya göç ederken Moskova’da benzer şeyler yaşadım. Çok zor günler geçirdim. Ardından başarılı hikayelerin arkasında düştüm. Emel hanımın hikayesi ve yaptıkları beni çok etkiledi” ifadelerini kullandı.

"EN ÇOK KATMERİ VE KEBABI SEVİYORUM"

Gaziantep mutfağını muhteşem olarak nitelendiren Bremzen, “Ciddi derecede yemek ve tatlı çeşitliliği var. Gaziantep gastronomisi çok ilgimi çekiyor. Şimdiye kadar tattığım tatlar bile beni çok etkiledi. Gaziantep’te tatlı olarak en çok katmeri, yemek olarak ise kebabı seviyorum” dedi.