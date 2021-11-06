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Dünyaca ünlü Brezilyalı şarkıcı Marilia Mendonça'dan acı haber! Uçak kazasında hayatını kaybetti

Brezilya'nın en ünlü şarkıcıları arasında yer alan 26 yaşındaki Marilia Mendonça, özel uçağının düşmesi sonucunda hayatını kaybetti. Ünlü futbolcu Neymar ve Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro sanatçının ölümüyle ilgili duygusal paylaşımlarda bulundu.

Dünyaca ünlü Brezilyalı şarkıcı Marilia Mendonça'dan acı haber! Uçak kazasında hayatını kaybetti

Latin Grammy Ödülü'ne aday gösterilen Mendonça'yı taşıyan uçağın ülkenin güneydoğusundaki Minas Gerais eyaletine bağlı Piedade de Caratinga kırsalında düşmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

4 KİŞİ DAHA HAYATINI KAYBETTİ

Açıklama Minas Gerais İtfaiyesinin Twitter hesabından yapıldı. Ünlü şarkıcının yanı sıra uçakta bulunan yapımcı Henrique Ribeiro, Mendonça'nın amcası ve danışmanı Abicieli Silveira Dias Filho ile uçağın pilotu ve yardımcı pilotu kazada hayata gözlerini yumdu.

Dünyaca ünlü şarkıcı Marilia Mendonça 26 yaşında uçak kazasına kurban gitti!

PROGRAMI İÇİN UÇAĞA BİNMİŞTİ

Mendonça'nın bir program için Goiania'dan Minas Gerais eyaletine bağlı Caratinga'ya gitmek üzere yola çıktığı aktarıldı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Marilia Mendonça 26 yaşında uçak kazasına kurban gitti!

KAZA NEDENİ BELLİ DEĞİL

PEC Taxi Aereo şirketine ait Mendonça ve beraberindekileri taşıyan 6 kişi kapasiteli uçak taksi olarak kullanılan çift motorlu Beech Aircraft King Air C90A model uçağın kaza yapma nedeni henüz bilinmiyor.

Dünyaca ünlü şarkıcı Marilia Mendonça 26 yaşında uçak kazasına kurban gitti!

Mendonça'nın ölümüne sebep olan kazanın araştırılacağı Brezilya Hava Kuvvetlerine bağlı Havacılık Kazalarını Araştırma ve Önleme Merkezi (Cenipa), tarafından açıklandı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Marilia Mendonça 26 yaşında uçak kazasına kurban gitti!

BREZİLYA DEVLET BAŞKANINDAN PAYLAŞIM

Şarkıcının ölümüne dair Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro,  "Eşsiz sesi, karizması ve müziğiyle herkesin sevgisini ve hayranlığını kazanan, neslinin en büyük sanatçılarından biri olan genç 'sertaneja' şarkıcısı Marilia Mendonça'nın ölüm haberiyle tüm ülke şokta. Marilia şarkılarıyla her zaman hayatımızda olduğu için çok yakın birini kaybetmişiz gibi hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Marilia Mendonça 26 yaşında uçak kazasına kurban gitti!

NEYMAR: "İNANMAYI REDDEDİYORUM

"Dünyaca ünlü Brezilyalı futbolcu Neymar da Twitter üzerinden paylaşımda bulundu. Paylaşımda  "İnanmayı reddediyorum." kelimelerini kullandı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Marilia Mendonça 26 yaşında uçak kazasına kurban gitti!

MARILIA MENDONÇA KİMDİR?

22 Haziran 1995'te dünyaya gelen Mendonça, Brezilya'da oldukça ünlü. Kırsal kesimlerde yaygın olan "sertanejo" tarzında şarkılar söylüyor.

Latin yıldızın gelecek ay iki yaşını dolduracak bir oğlu bulunuyor ve  Brezilya'nın en çok dinlenilen şarkıcıları arasında yer alıyor.

Mendonça, "Patroas" albümüyle 18 Kasım'da Las Vegas'ta teslim edilecek Latin Grammy Ödülü'ne "sertanejo tarzında en iyi albüm" kategorisinde aday gösterilmişti.

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