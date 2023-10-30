Dünyaca ünlü ekonomist Robin Brooks'dan Türk Lirası için dikkat çeken açıklama: Doların gerçek değeri 21 TL Alınan ekonomik tedbirlerle TL'nin Dolar karşısında değer kaybetmesi durdurularak yatay bir seviyede kaldı. Bu gelişmeler doğrultusunda çok dikkat çeken Dolar, TL analizinde bulunan Dünyaca ünlü ekonomist Robin Brooks, Doların gerçek değeri 21 TL olmalıdır dedi. İşte o açıklamalar ve detaylar.