Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek mesajı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turuna 1 gün kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek mesajları sürüyor.

Dünyaca ünlü futbol yıldızı Mesut Özil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 26 milyondan fazla takipçisi olan sosyal medya hesabından paylaşım yaparak desteğini açıkladı.

"Değerini bil"

Ünlü futbolcu Mesut Özil yaptığı paylaşımı değerini bil başlığı altında yayınladı. Bu paylaşım Recep Tayyip Erdoğan için verdiği ilk destek mesajı değildi. Sık sık sosyal medya hesabından Erdoğan'a destek vermesiyle bilinen Özil, desteğini bugünde eksik etmedi.

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"Gerçeği görmek doğru karar vermektir"

Ünlü futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Türkiye'deki önemli konuları göz önüne çıkardı.

Şarkı yaptı

Ünlü oyuncu Alişan'da Erdoğan'a destek mesajı olarak şarkı hazırlamıştı.



