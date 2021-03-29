Dünyaca ünlü isim Jason Derulo Survivor 2021 birleşme partisine katıldı, "Lavaboya nereye gidiyorsunuz?" diye sordu

Yıllardır ilgiyle izlenen Survivor programı bu yıl da seyirciler tarafından el üstünde tutulmaya devam ediyor. Survivor 2021'in dün akşam yayınlanan 57. bölümünde ünlüler ve gönüllüler adaları birleştiği için birleşme partisi vardı. Söz konusu partide Survivor yarışmacıları stressten uzaklaşarak eğlenirken dünyaca ünlü isim Jason Derulo onlara konser verdi.

"LAVABOYA NEREYE GİDİYORSUNUZ?"

Konserden sonra yarışmacılarla bir araya gelerek sorular soran Derulo, herkesin merak ettiği popüler soru olan "Lavaboya nereye gidiyorsunuz?" sorusunu yöneltti. Bunun üzerine yarışmacı Aleyna, "Her yere, ormana gidiyoruz" diyerek herkesi güldürdü.

"YAPRAKLARLA MI TEMİZLENİYORSUNUZ?"

Sorularını yöneltmeye devam eden ünlü isin Derulo, "Peçete yok değil mi, yani yapraklarla mı temizleniyorsunuz?" sorusuna "Bazen evet, yaprakları kullanıyoruz" yanıtını aldı.

Dominikte olmaktan çok mutlu olduğunu dile getiren Derulo, "Çocukluğumdan beri izlediğim bir şov ve insanlar bedenleriyle böyle inanılmaz şeyler yaptığında hep etkileniyorum" dedi.

JASON DERULO KİMDİR?

Jason Derulo, 21 Eylül 1989 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eylaetindeki Miami kentşnde dünyaya geldi. Jason Derulo, Haiti Kreolü, Fransızca ve İngilizce konuşabilen Haitili anne-babanın oğludur.

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