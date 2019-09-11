ABD'li petrol kralı T. Boone Pickens 91 yaşında hayatını kaybetti.

Dünyaca ünlü bir petrol kralı olan T. Boone Pickens'in ölümü sevenlerini üzdü.

2017'de felç geçiren ve ciddi bir sağlık kaybı yaşayan Boone Pickens, bu yılın sonlarında birçok satış gerçekleştirdi. Bu satışlar arasında Teksas'ta bulanan 100 kilometre karelik çiftliği de yer alıyor ( 250 milyon dolar )

T. Boone Pickens'ın Phillips Petroleum ile başlayan kariyeri daha sonra rüzgar enerjisi ve doğal gaz konusunda temiz enerji projeleri izledi.

Ayrıca, George W. Bush’u Teksas’taki valilik ve başkanlık yarışlarında destekleyen büyük bir Cumhuriyetçi siyasi donördü.

T. Boone Pickens Oklahoma State Üniversitesi'ne 1 milyar dolardan fazla bağış yaptı.