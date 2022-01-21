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Dünyaca ünlü komedyen Louie Anderson 68 yaşında kansere yenik düştü

Dünyaca ünlü oyuncu ve Stand-up komedyeni Louie Anderson yaşamını yitirdi. Anderson'ın ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Dünyaca ünlü komedyen Louie Anderson 68 yaşında kansere yenik düştü 115

Dünyaca ünlü oyuncu ve Stand-up komedyeni Louie Anderson 68 yaşında kansere yenik düştü.