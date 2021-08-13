Dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce, bakın Hadise'yi nasıl taklit etti! "Bu kez Beyonce Hadise'nin izinde"

Son zamanlarda Mehmet Dinçerler ile yaşadığı aşkla sık sık gündeme gelen ünlü şarkıcı Hadise, sürekli ABD'li dünyaca ünlü şarkıcı, söz yazarı ve oyuncu Beyonce'yi taklit ettiği iddiasıyla konuşuluyordu. Bu kez ise Hadise taklit edilen taraf oldu.

"HADİSE UCUZ ATLATTI"

Geçtiğimiz aylarda yayınladığı 'Küçük Bir Yol' şarkısının klibinde at üstüne çıkan Hadise'nin ardından bu defa Beyonce'den benzer bir poz geldi. Moda çekimi için at üstünde poz veren n Beyonce'yi görenler "Hadise ucuz atlattı. Yoksa yine taklit etti denilecekti", "Bu kez Beyonce Hadise'nin izinde" yorumları yaptı.

ATA ÖNCE BİNDİ

Saklambaç'ta yer alan habere göre; Hadise'nin fanları, Beyonce'nin güzel popçudan esinlendiğini iddia etti. Daha önce saçlarını Beyonce gibi kestirip, onunla aynı kıyafetleri giyen Hadise, bu kez ata önce binen taraf oldu.

Öte yandan Hadise, Beyonce'nin Adidas için ürettiği koleksiyona ait takımı Türkiye'de ilk giyen isim olmuştu.