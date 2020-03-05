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Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry hamile

Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry hamile. Şarkısına klip çeken ve son sahnede karnını gösteren Katy Perry, mutlu haberi takipçileri ile paylaştı.

Dünyaca ünlü şarkıcı Katy Perry hamile

Ünlü aktör Orlando Bloom ile nişanlı olan genç şarkıcı Perry, Never Worn White adlı klibinde hamile olduğunu duyurdu.

DOĞUM YAZIN

Sosyal medya hesabından da hamileliğiyle ilgili açıklama yapan ünlü şarkıcı, “Bu yaz çok fazla şey olacak. Sadece doğum yapmayacağım, beklediğiniz çok önemli bir şey daha olacak” diyerek hayranlarına yazın doğum yapacağını açıkladı. Perry, hamileliğini kutlayan hayranlarına da teşekkür etti.

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Ünlü şarkıcı Katy Perry anneliğe hazırlanıyor. Ünlü aktör Orlando Bloom ile nişanlı olan 35 yaşındaki Perry, Never Worn White adlı şarkısına çektiği yeni klibinde, bir süredir konuşulan hamile olduğu iddialarını doğruladı.98ipp4j7kem5fjkqpc-hkw.jpg




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