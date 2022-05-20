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Dünyada İslam karşıtlığı bitmek bilmiyor! Almanya'da camilere zarar verdiler!

Tüm dünyada hedef gösterilen İslam dinine yönelik saldırılar devam ediyor. Almanya’nın Hessen eyaletinde Avrupa Türk İslam Birliği (ATİB) bünyesinde faaliyet gösteren Ahmet Yesevi Camii'ne kimliği belirsiz kişiler tarafından boyalı saldırı gerçekleştirildiği öğrenildi.

Dünyada İslam karşıtlığı bitmek bilmiyor! Almanya'da camilere zarar verdiler!

İslam karşıtları, dinin simgesi olan camilere saldırılar düzenlemeye devam ediyor. Alınan bilgilere göre, Almanya'nın Hessen eyaletinin Kassel kentinde Avrupa Türk İslam Birliği bünyesinde faaliyet gösteren Ahmet Yesevi Camii'ne kimliği belirsiz kişiler tarafından boyalı saldırı gerçekleştirildiği öğrenildi.

Dünyada İslam karşıtlığı bitmek bilmiyor! Almanya'da camilere zarar verdiler!

PKK TARAFINDAN DA SALDIRI YAPILDI

Sabah saatlerinde gerçekleşen saldırıda, cami duvarlarının boyandığını gören cami yetkilileri, güvenlik kameralarının incelenmesinin ardından görüntüleri polise teslim etti. Faillerin yakalanmasını isteyen Türk vatandaşları, Kassel kentindeki camilere ve Türk kuruluşlarına geçmişte de terör örgütü PKK tarafından saldırılar gerçekleştirildiğini söyleyerek, saldırıların son bulmasını istediklerini dile getirdiler.

Dünyada İslam karşıtlığı bitmek bilmiyor! Almanya'da camilere zarar verdiler!

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