Dünyada kaçtane resmi ülke var, Dünyada toplam ülke sayısı kaçtır

Dünyada Kaç Ülke Var (Resmi Olarak) Dünyada 193 tane resmen tanınan ülke vardır. Ancak bilinen ülke sayısı 236'dır. Aslında Birleşmiş Milletlere (BM) göre 192 ülkenin egemen bir şekilde var olduğu kabul edilmektedir. Ancak bu sayı aslında 193'den daha fazladır. Çünkü kendi bağımsızlığını ilan etmiş ancak BM’nin resmen tanımadığı birçok ülke daha vardır. Bu ülkelerden biride Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetidir (KKTC). KKTC nin varlığını resmen tanıyan tek ülke Türkiyedir, diğer ülkeler KKTC yi resmen tanımamaktadırlar. Dünyada KKTC nin durumunda olan birçok ülke mevcut durumda, mesela Kosova. Dünyada kurulmuş olan örgütlerinde resmen tanıdıkları ülke sayısı birbirlerinden farklıdır. Birleşmiş Milletler 193 ülkeyi resmen tanırken, Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) 213 ülkeyi resmen tanımaktadır.Dünyadaki örgütlerin resmen tanımış oldukları ülke sayıları şöyledir: Birleşmiş Milletlere üye ülke sayısı: 193 Uluslararası Futbol Federasyonuna (FIFA) kayıtlı ülke sayısı: 208 ülkeDünya Sağlık Örgütüne (WHO) kayıtlı ülke sayısı: 193 ülke

Dünya Ticaret Örgütüne (WTO) kayıtlı ülke sayısı: 153 ülke Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonuna (UNICEF) kayıtlı ülke sayısı: 190 ülke Uluslararası Basketbol Federasyonuna (FIBA) kayıtlı ülke sayısı: 213 ülkedir

A

Afganistan

Almanya

Amerika Birleşik Devletleri

Amerikan Samoa

Andorra

Angola

Anguilla, İngiltere

Antigua ve Barbuda

Arjantin

Arnavutluk

Aruba, Hollanda

Avustralya

Avusturya

Azerbaycan

B

Bahama Adaları

Bahreyn

Bangladeş

Barbados

Belçika

Belize

Benin

Bermuda, İngiltere

Beyaz Rusya

Bhutan

Birleşik Arap Emirlikleri

Birmanya (Myanmar)

Bolivya

Bosna Hersek

Botswana

Brezilya

Brunei

Bulgaristan

Burkina Faso

Burundi

C

Cape Verde

Cayman Adaları, İngiltere

Cezayir

Christmas Adası , Avusturalya

Cibuti

Ç

Çad

Çek Cumhuriyeti

Çin

D

Danimarka

Doğu Timor

Dominik Cumhuriyeti

Dominika

E

Ekvator

Ekvator Ginesi

El Salvador

Endonezya

Eritre

Ermenistan

Estonya

Etiyopya

F

Fas

Fiji

Fildişi Sahili

Filipinler

Filistin

Finlandiya

Folkland Adaları, İngiltere

Fransa

Fransız Guyanası

Fransız Güney Eyaletleri (Kerguelen Adaları)

Fransız Polinezyası

G

Gabon

Galler

Gambiya

Gana

Gaza Strip

Gibraltar, İngiltere

Gine

Gine-Bissau

Grenada

Grönland

Guadalup, Fransa

Guam, Amerika

Guatemala

Guyana

Güney Afrika

Güney Georgia ve Güney Sandviç Adaları, İngiltere

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi

Güney Kore

Gürcistan H

Haiti

Havai Adaları

Hırvatistan

Hindistan

Hollanda

Hollanda Antilleri

Honduras

I

Irak

İ

İngiltere

İran

İrlanda

İskoçya

İspanya

İsrail

İsveç

İsviçre

İtalya

İzlanda

J

Jamaika

Japonya

Johnston Atoll, Amerika

K

K.K.T.C.

Kamboçya

Kamerun

Kanada

Kanarya Adaları

Karadağ

Katar

Kazakistan

Kenya

Kırgızistan

Kiribati

Kolombiya

Komorlar

Kongo

Kongo Demokratik Cumhuriyeti

Kosova

Kosta Rika

Kuveyt

Kuzey İrlanda

Kuzey Kore

Kuzey Maryana Adaları

Küba

L

Laos

Lesotho

Letonya

Liberya

Libya

Liechtenstein

Litvanya

Lübnan

Lüksemburg

M

Macaristan

Madagaskar

Makau (Makao)

Makedonya

Malavi

Maldiv Adaları

Malezya

Mali

Malta

Marşal Adaları

Martinik, Fransa

Mauritius

Mayotte, Fransa

Meksika

Mısır

Midway Adaları, Amerika

Mikronezya

Moğolistan

Moldavya

Monako

Montserrat

Moritanya

Mozambik

N

Namibia

Nauru

Nepal

Nijer

Nijerya

Nikaragua

Niue, Yeni Zelanda

Norveç O

Orta Afrika Cumhuriyeti

Ö

Özbekistan

P

Pakistan

Palau Adaları

Palmyra Atoll, Amerika

Panama

Papua Yeni Gine

Paraguay

Peru

Polonya

Portekiz

Porto Riko, Amerika

R

Reunion, Fransa

Romanya

Ruanda

Rusya Federasyonu

S

Saint Helena, İngiltere

Saint Martin, Fransa

Saint Pierre ve Miquelon, Fransa

Samoa

San Marino

Santa Kitts ve Nevis

Santa Lucia

Santa Vincent ve Grenadinler

Sao Tome ve Principe

Senegal

Seyşeller

Sırbistan

Sierra Leone

Singapur

Slovakya

Slovenya

Solomon Adaları

Somali

Sri Lanka

Sudan

Surinam

Suriye

Suudi Arabistan

Svalbard, Norveç

Svaziland

Ş

Şili

T

Tacikistan

Tanzanya

Tayland

Tayvan

Togo

Tonga

Trinidad ve Tobago

Tunus

Turks ve Caicos Adaları, İngiltere

Tuvalu

Türkiye

Türkmenistan

U

Uganda

Ukrayna

Umman

Uruguay

Ü

Ürdün

V

Vallis ve Futuna, Fransa

Vanuatu

Venezuela

Vietnam

Virgin Adaları, Amerika

Virgin Adaları, İngiltere

W

Wake Adaları, Amerika

Y

Yemen

Yeni Kaledonya, Fransa

Yeni Zelanda

Yunanistan

Z

Zambiya

Zimbabve