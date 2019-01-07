Dünyada kaçtane resmi ülke var, Dünyada toplam ülke sayısı kaçtır
Dünyada yüzlerce devlet vardı. Ancak bir çoğu resmi, birçoğu tanınmayan ülkeler. İşte sizler için araştırdık Dünyada kaç tane resmi ülke vardır, dünyada toplam ülke sayısı kaçtır?
Dünyada Kaç Ülke Var (Resmi Olarak) Dünyada 193 tane resmen tanınan ülke vardır. Ancak bilinen ülke sayısı 236'dır. Aslında Birleşmiş Milletlere (BM) göre 192 ülkenin egemen bir şekilde var olduğu kabul edilmektedir. Ancak bu sayı aslında 193'den daha fazladır. Çünkü kendi bağımsızlığını ilan etmiş ancak BM’nin resmen tanımadığı birçok ülke daha vardır. Bu ülkelerden biride Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetidir (KKTC). KKTC nin varlığını resmen tanıyan tek ülke Türkiyedir, diğer ülkeler KKTC yi resmen tanımamaktadırlar. Dünyada KKTC nin durumunda olan birçok ülke mevcut durumda, mesela Kosova. Dünyada kurulmuş olan örgütlerinde resmen tanıdıkları ülke sayısı birbirlerinden farklıdır. Birleşmiş Milletler 193 ülkeyi resmen tanırken, Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) 213 ülkeyi resmen tanımaktadır.Dünyadaki örgütlerin resmen tanımış oldukları ülke sayıları şöyledir: Birleşmiş Milletlere üye ülke sayısı: 193 Uluslararası Futbol Federasyonuna (FIFA) kayıtlı ülke sayısı: 208 ülkeDünya Sağlık Örgütüne (WHO) kayıtlı ülke sayısı: 193 ülke
Dünya Ticaret Örgütüne (WTO) kayıtlı ülke sayısı: 153 ülke Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonuna (UNICEF) kayıtlı ülke sayısı: 190 ülke Uluslararası Basketbol Federasyonuna (FIBA) kayıtlı ülke sayısı: 213 ülkedir
A
Afganistan
Almanya
Amerika Birleşik Devletleri
Amerikan Samoa
Andorra
Angola
Anguilla, İngiltere
Antigua ve Barbuda
Arjantin
Arnavutluk
Aruba, Hollanda
Avustralya
Avusturya
Azerbaycan
B
Bahama Adaları
Bahreyn
Bangladeş
Barbados
Belçika
Belize
Benin
Bermuda, İngiltere
Beyaz Rusya
Bhutan
Birleşik Arap Emirlikleri
Birmanya (Myanmar)
Bolivya
Bosna Hersek
Botswana
Brezilya
Brunei
Bulgaristan
Burkina Faso
Burundi
C
Cape Verde
Cayman Adaları, İngiltere
Cezayir
Christmas Adası , Avusturalya
Cibuti
Ç
Çad
Çek Cumhuriyeti
Çin
D
Danimarka
Doğu Timor
Dominik Cumhuriyeti
Dominika
E
Ekvator
Ekvator Ginesi
El Salvador
Endonezya
Eritre
Ermenistan
Estonya
Etiyopya
F
Fas
Fiji
Fildişi Sahili
Filipinler
Filistin
Finlandiya
Folkland Adaları, İngiltere
Fransa
Fransız Guyanası
Fransız Güney Eyaletleri (Kerguelen Adaları)
Fransız Polinezyası
G
Gabon
Galler
Gambiya
Gana
Gaza Strip
Gibraltar, İngiltere
Gine
Gine-Bissau
Grenada
Grönland
Guadalup, Fransa
Guam, Amerika
Guatemala
Guyana
Güney Afrika
Güney Georgia ve Güney Sandviç Adaları, İngiltere
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi
Güney Kore
Gürcistan H
Haiti
Havai Adaları
Hırvatistan
Hindistan
Hollanda
Hollanda Antilleri
Honduras
I
Irak
İ
İngiltere
İran
İrlanda
İskoçya
İspanya
İsrail
İsveç
İsviçre
İtalya
İzlanda
J
Jamaika
Japonya
Johnston Atoll, Amerika
K
K.K.T.C.
Kamboçya
Kamerun
Kanada
Kanarya Adaları
Karadağ
Katar
Kazakistan
Kenya
Kırgızistan
Kiribati
Kolombiya
Komorlar
Kongo
Kongo Demokratik Cumhuriyeti
Kosova
Kosta Rika
Kuveyt
Kuzey İrlanda
Kuzey Kore
Kuzey Maryana Adaları
Küba
L
Laos
Lesotho
Letonya
Liberya
Libya
Liechtenstein
Litvanya
Lübnan
Lüksemburg
M
Macaristan
Madagaskar
Makau (Makao)
Makedonya
Malavi
Maldiv Adaları
Malezya
Mali
Malta
Marşal Adaları
Martinik, Fransa
Mauritius
Mayotte, Fransa
Meksika
Mısır
Midway Adaları, Amerika
Mikronezya
Moğolistan
Moldavya
Monako
Montserrat
Moritanya
Mozambik
N
Namibia
Nauru
Nepal
Nijer
Nijerya
Nikaragua
Niue, Yeni Zelanda
Norveç O
Orta Afrika Cumhuriyeti
Ö
Özbekistan
P
Pakistan
Palau Adaları
Palmyra Atoll, Amerika
Panama
Papua Yeni Gine
Paraguay
Peru
Polonya
Portekiz
Porto Riko, Amerika
R
Reunion, Fransa
Romanya
Ruanda
Rusya Federasyonu
S
Saint Helena, İngiltere
Saint Martin, Fransa
Saint Pierre ve Miquelon, Fransa
Samoa
San Marino
Santa Kitts ve Nevis
Santa Lucia
Santa Vincent ve Grenadinler
Sao Tome ve Principe
Senegal
Seyşeller
Sırbistan
Sierra Leone
Singapur
Slovakya
Slovenya
Solomon Adaları
Somali
Sri Lanka
Sudan
Surinam
Suriye
Suudi Arabistan
Svalbard, Norveç
Svaziland
Ş
Şili
T
Tacikistan
Tanzanya
Tayland
Tayvan
Togo
Tonga
Trinidad ve Tobago
Tunus
Turks ve Caicos Adaları, İngiltere
Tuvalu
Türkiye
Türkmenistan
U
Uganda
Ukrayna
Umman
Uruguay
Ü
Ürdün
V
Vallis ve Futuna, Fransa
Vanuatu
Venezuela
Vietnam
Virgin Adaları, Amerika
Virgin Adaları, İngiltere
W
Wake Adaları, Amerika
Y
Yemen
Yeni Kaledonya, Fransa
Yeni Zelanda
Yunanistan
Z
Zambiya
Zimbabve
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