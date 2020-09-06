Dünyada koronavirüs bilançosunda korkunç tablo! Can kaybı 883 bin 771’e çıktı

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs salgını yüzünden ölenlerin sayısı dünya genelinde 883 bin 771’e, virüs tespit edilen kişi sayısı 27 milyon 69 bin 726’ya yükseldi.

Vakaların en fazla görüldüğü ABD'de 6 milyon 431 bin 160 kişi Kovid-19'a yakalandı. ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla;

Brezilya (4 milyon 123 bin),

Hindistan (4 milyon 114 bin 773),

Rusya (1 milyon 20 bin 310),

Peru (683 bin 702),

Kolombiya (658 bin 456),

Güney Afrika (636 bin 884),

Meksika (629 bin 409),

İspanya (517 bin 133),

Arjantin (471 bin 806)

Şili (420 bin 434)

Türkiye (278 bin 228)

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayıldı. Dünya genelinde Kovid-19 salgını nedeniyle 883 bin 771 kişi hayatını kaybetti. Kovid-19'a yakalanan 19 milyon 170 bin 299 kişi iyileşti, halen tedavisi süren 7 milyon 15 bin 656 aktif vaka bulunuyor.

5 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU| VAKA SAYISI KAÇ OLDU BUGÜN TÜRKİYE ?

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, 99 bin 497 test yapıldı, 1673 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Son 24 saatte 56 hasta vefat etti, 984 kişi iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 250 bin 092'e çıktı.

BAKAN KOCA: TEDBİRLERE UYMAK ZORUNDAYIZ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Sevdiklerimizi korumak için tedbirlere uymak zorundayız. Bu zorunluluk her birimiz için kimsenin bizi zorlamadan uymamız gereken bir ödevdir. Ancak birlikte mücadele ederek virüsü yenebiliriz. Gücümüz birlikte tedbirlere uymakta."