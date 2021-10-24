Dünyada şimdiye kadar 58 kez görüldü! Jack Dorsey'den korkutan Hiperenflasyon tahmini! "Dünyadaki her şeyi değiştirecek"

Twitter'ın kurucu ortaklarından biri olan Jack Dorsey, ABD'de artan enflasyona vurgu yaparak durumun çok daha ağır seyredeceğini açıkladı.

Dorsey, paylaştığı tweet'inde ABD'de ve tüm dünyada hiperenflasyonun gerçekleşeceğini yazdı.

Dorsey, "Hiperenflasyon her şeyi değiştirecek" dedi.

FED GEÇİCİ ENFLASYON TEZİNİ TERK Mİ EDİYOR?

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı da önceki gün yaptığı açıklamalarda bulunmuştu. Jerome Powell, ABD'de ekonominin çok dengesiz olduğunu ve enflasyonun tahmin edilenden daha kalıcı olabileceğini söylemişti. Powell, mevcut enflasyon oranlarının, fiyat belirleyen kişilerin gelecekte çok daha yüksek enflasyon beklentisine gireceğini söyledi.

Enflasyonun yükselmesine neden olan küresel tedarik zinciri kırılmalarının beklenenden daha uzun sürebileceğini belirten Powell, bu durumun gelecek yıla kadar süreceğini belirtti.

HİPERENFLASYON NEDİR?

Hiperenflasyon, enflasyonun yılda yüzde 200 sınırını aştığı durumlardır. Dörtnala enflasyon olarak da adlandırılan hiperenflasyon paranın değerinin yitirdiği en şiddetli enflasyon biçimidir.

Dünyada şimdiye kadar 58 hiperenflasyon dönemi gerçekleşirken, günümüzde ise bunun en önemli örneği Venezuela'da görülüyor.