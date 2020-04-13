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Dünyadaki en küçük Covid-19 hastası bebek taburcu oldu

Koronavirüse yakalanan Bingöl'deki 15 günlük bebek tedavisinin ardından taburcu oldu. Dünyadaki en küçük Covid-19 hastası olduğu öne sürülen bebek ve onun annesi 14 gün daha evlerinde karantinada olacak

Dünyadaki en küçük Covid-19 hastası bebek taburcu oldu

Küçücük bedeniyle Koronavirüsle çalışan 15 günlük minik bebek bu savaştan galip çıktı. Bingöl'de, yeni tip koronavirüs tedavisi tamamlanan 15 günlük bebek taburcu edildi.

Bir yakınında koronavirüs tespit edilen Z.E, doğum yapmak için Bingöl Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine başvurdu.

ANNESİNİN TESTİ NEGATİF BEBEĞİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Başarılı bir şekilde doğum yaptırılan kadının koronavirüs testi negatif, bebeğininki ise pozitif çıktı.

Henüz adı bile konmadan tedaviye alınan bebek, 15 günün ardından hastane personellerinin alkışları arasında taburcu edildi.

Dünyadaki en küçük Covid-19 hastası bebek taburcu oldu

14 GÜN DAHA KARANTİNADA OLACAKLAR

Taburcu edilen bebeğin dünyadaki en küçük Covid-19 hastası olduğu öne sürüldü.

Bu arada tedavisi tamamlanan bebek ve annesinin karantina süreçlerinin, evlerinde 14 gün daha devam edeceği belirtildi.




GÜNDEM ÖZETİ


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