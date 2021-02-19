Dünyadan Mars'a kaç günde gidilir? Mars'da yer çekimi var mı? başlıkları şu sıralar internet mecrasında sıkça aratılan konular arasına girdi. Biz de bu konuyla ilgili bilgileri detaylıca haberimizde derledik.

DÜNYADAN MARSA KAÇ GÜNDE GİDİLİR?

Mars’a gidiş hızlandıran faktörlerden bir tanesi olan yakılacak olan yakıtın fazla olması da göz önüne alındığında Dünya'dan Mars'a yapılan yolculuk süresi yaklaşık 150 ile 300 gün arasında olmaktadır. Tabi bu sürelerin değişiminde fırlatma hızı, Dünya ve Mars’ın hizalanışı ve uzay aracının Mars’a ulaşabilmesi için gerekli olan yolculuk zamanını da önem teşkil etmektedir.

İLK KİM BAŞARDI?

NASA tarafından yapılan Mariner 4 mekiği Dünya’dan Mars’a yolculuğu ilk başaran uzay mekiği olarak tarihe geçmiştir. 28 Kasım 1964 tarihinde Mars’a gönderilmek üzere fırlatılan mekik, 14 Haziran 1965 tarihinde Mars’a ulaşmış ve 21 fotoğraf çekerek Mars hakkındaki ilk verileri dünya ile paylaşmıştır.

NORMAL ŞARTLARDA KAÇ GÜN?

Dünya’nın ve Mars’ın güneşin etrafında dönüyor olmalarından ötürü seyahatler daha uzun sürse de Dünya'dan Mars'a varmanın yolu kağıt üzerinde 115 gün civarında olmaktadır. Mariner 4 mekiği 228 günde Mars'a varırken Mariner 7 mekiği 131 günde Mars’a gitmiştir.

MARS'TA YER ÇEKİMİ VAR MI?

Günümüzde ince bir atmosfere sahip olan Mars'ta yer çekimi araştırmaları büyük bir titizlikle gönderilen uzay araçlarıyla araştırılmaya devam edilmektedir. Düşük yerçekimi olduğu düşünülen Mars'ın atmosferinin "ölçek irtifa"sı Dünya’nınkinden (6 km.) daha yüksek olup, 11 km.’dir. Bu durumda yapılan hesaplamaya göre Mars yüzeyinde yerçekimi Dünya yüzeyindeki yerçekiminin %38’i kadardır.​​​​​​​