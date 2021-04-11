Dünyanın COVID Milyarderleri belli oldu! Listedeki ilk 10'a Uğur Şahin damga vurdu

Ekonomi dergisi Forbes her sene açıklanan 'Yılın Milyarderleri' listesinde ilk kez 'COVID Milyarderleri' diye bir bölümde Uğur Şahin'e de yer verdi. 4 sırada listeye giren Şahin, 493 yeni dolar milyarderi ile aynı listeye girdi.

Pandeminin en kazançlı çıkan isimleri tıbbi ürün, test sistemleri, aşı, koruyucu malzeme ve cihaz geliştirenler oldu. Ekonomi dergisi Forbes'un açıkladığı 'Yılın Milyarderleri' listesinde ilk kez 'COVID Milyarderleri' diye bir bölüme yer verildi. Listenin 40 yeni milyarderi, salgın sayesinde toplam 77.9 milyar dolarlık servet edindi.

PEKİN'DEKİ MİLYARDER SAYISI 100'E ÇIKTI

Bu kişilerin 14'ü salgının çıkış noktası Çin'den. Bu sayede Çin'in başkenti Pekin dünyada en çok milyarderin yaşadığı şehir oldu. 33 milyarder daha eklenmesiyle şehirdeki milyarder sayısı 100'e çıktı.

BAZI ŞİRKETLER DEĞER KAZANDI

Listeye yeni katılan 40 yeni dolar milyarderi arasında en zengini maske ve diğer koruyucu ekipmanlar üreten Çin merkezli Winner Medical'in yüzde 68 hissesine sahip olan Li Jianquan. Şirketin 2020 yılında Shenzen Borsası'ndaki halka arzı sonrası Jianquan'ın şahsi serveti 6.8 milyar dolar olarak kayıtlara geçti. Aralarında Moderna ve yine Çin merkezli CanSino Biologies'in de bulunduğu bazı şirketlerin değeri büyük yükselişe geçti. Aynı şirketten birden fazla milyarder Forbes listesine girmeyi başardı.

UĞUR ŞAHİN İLK DÖRTTE YERİNİ ALDI

Salgınla ilişkili yeni milyarderler sıralamasında 4. sırada Türkiye ve dünyanın yakından tanıdığı bir isim bulunuyor. Biontech Kurucu Ortağı Uğur Şahin, Forbes'a göre 4 milyar dolarlık servete ulaştı ve ilk kez milyarderler listesine girdi.