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  3. Dünyanın en büyük drone'u tanıtıldı! Yörünge uydu taşıyacak

Dünyanın en büyük drone'u tanıtıldı! Yörünge uydu taşıyacak

Dünyanın en büyük drone'u tüm dünyaya tanıtıldı. 24 metre uzunluğu ve 18 metre kanat genişliğinde olan devasa görünümüyle dikkat çeken drone Ravn X , her türlü hava şartına uyum sağlayabiliyor.

Dünyanın en büyük drone'u tanıtıldı! Yörünge uydu taşıyacak

ABD merkezli firma Aevum tarafından geliştirilen, yörüngeye uydu taşıyacak dünyanın en büyük drone'u olarak tarihe geçti.

NTV'nin Engadget'tan aktardığı habere göre göre, Ravn X isimli drone gezegenimizin yörüngesine uyduları taşımak için kullanılacak.  Tam otonom yani insansız bir şekilde çalışacak olan drone 1.6 km uzunluğundaki pistlerden kalkıyor ve yine otonom olarak iniş yapabiliyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 24 metre uzunluğu ve 18 metre kanat genişliği olan Ravn X, her hava şartında kalkış yapabiliyor. Aevum söz konusu araç için şimdiden 1 milyar dolar değerinde anlaşma imzaladığı belirtiliyor.

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Damla Korkmaz
Haber Editörü


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