Her biri tüyler ürpertici! İşte dünyanın en esrarengiz cinayetleri! Dünyada faili meçhul cinayetlerin sayısı oldukça fazla. Hatta bazılarının hala nasıl ve neden öldürüldüğü çözülemiyor. İşte tüylerinizi ürpertecek, görüp görebileceğiniz en esrarengiz, en gizemli cinayetler.

1 16 1) 1957'de 4 ile 6 yaşları arasında olduğu tahmin edilen bir çocuğun cesedi battaniyye sarılmış ve bir karton koliye konulmuş şekilde ABD'nin Philadelphia şehrinde bulundu. Üstünde birçok yara bulunan çocuğun parmakları da kesilmişti.