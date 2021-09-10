Dünyanın en fazla askeri harcama yapan ülkeler listesi açıklandı! Türkiye'nin kaçıncı sırada olduğu belli oldu! Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü'nden alınan bilgilere 2020 yılı raporunda en fazla askeri harcama yapan ülkeleri belli oldu. Ordulara yapılan harcamalar 2020 yılında 1 trilyon 981 milyar dolar olurken Türkiye'nin bu dönemde askeri alanda yaptığı rakamlarda açıklandı.

1 27 SIPRI'nin 2020 yılındaki askeri harcamaları incelediği 2021 uluslararası güvenlik raporuna göre, dünyada en fazla askeri harcama yapan ülkeleri belli oldu. İşte o ülkeler ve ordusu...