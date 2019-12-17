Dünyanın en seksi spikeri istifa etti! Yerine ise...

Dünyanın en seksi spikerinden üzecek haber geldi. Artık ekranlarda olmayacak. Yerine ise... İşte detaylar.

İngiliz Daily Star gazetesinin haberine göre; 29 yaşındaki Garcia’nın yerine Venezuelalı Aleira Avendano geçecek.

38 KEZ ESTETİK OLDU

Güzellik uğruna 38 kez bıçak altına yatan Avendano, “Latin Barbi” olarak anılıyor. Yerel medyaya yansıyan haberlerde, 29 yaşındaki model, sadece memelerini büyütmek için yedi, burnunu yaptırmak için beş, yağ aldırmak, dudak, diş ve başkaca düzeltmeler için 18 kez bıçak altına yattığını söylemişti.

Aleira Avendano, zaman ve sabrın yanı sıra tüm bu estetik ameliyatlar için 200 bin dolar harcadığını da sözlerine eklemişti.

Yanet Garcia, geçen kasın ayında sevgilisi Lewis Howes ile birlikte Türkiye’ye gelmiş ve İstanbul ile Kapadokya’da çekilen fotoğraflarını 12.4 milyon takipçisi bulunan Instagram hesabından paylamıştı.